BANCUL ZILEI | Tatăl și fiul, în farmacie

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 15:50
O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Tatal si fiul in farmacie:

-Tata, de ce
prezervativele se vand cate
3 in cutie?
-Astea sunt pentru oamenii liberi: vineri, sambata, duminica.
-Dar cate 6?
-Astea sunt pentru indragostiti: pentru toata saptamana.
-Dar cate 12?
-Pentru cei casatoriti…pe un an intreg!

Alte bancuri amuzante

Bulă se joacă cu Bubulina

– Ștrulă, săptămâna trecută, nevastă-mea mi-a propus să ne jucăm „de-a v-ați ascunselea”. Și am acceptat. Dar să vezi ce s-a întâmplat!
– Ce s-a întâmplat, Bulă?
– Am găsit-o abia după două zile. Era în parc, de mână cu altul.
– Nu se poate una ca asta! Și ce i-ai zis, Bulă?
– Ptiu, ptiu, Bubulina!

Bulă și Bubulina, în pat

„Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:
– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!
– Dar pui pariu că nici nu te caut?

BANC | Bulă și pierderea memoriei

