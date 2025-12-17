BANCUL ZILEI | Tatăl și fiul, în farmacie

O nouă zi, o nouă glumă savuroasă! Dacă vrei să ai parte de o zi plină de râsete și voie bună, atunci iată un banc amuzant ce-ți va aduce zâmbetul pe buze. Așadar, CANCAN.RO vă prezintă o glumă cu adevărat bună.

Tatal si fiul in farmacie:

-Tata, de ce

prezervativele se vand cate

3 in cutie?

-Astea sunt pentru oamenii liberi: vineri, sambata, duminica.

-Dar cate 6?

-Astea sunt pentru indragostiti: pentru toata saptamana.

-Dar cate 12?

-Pentru cei casatoriti…pe un an intreg!

Alte bancuri amuzante

Bulă se joacă cu Bubulina

– Ștrulă, săptămâna trecută, nevastă-mea mi-a propus să ne jucăm „de-a v-ați ascunselea”. Și am acceptat. Dar să vezi ce s-a întâmplat!

– Ce s-a întâmplat, Bulă?

– Am găsit-o abia după două zile. Era în parc, de mână cu altul.

– Nu se poate una ca asta! Și ce i-ai zis, Bulă?

– Ptiu, ptiu, Bubulina!

Bulă și Bubulina, în pat

„Bulă şi Bubulina stau în pat. Bulă e plictisit, Bubulina are chef de ceva acţiune:

– Bulă, pun pariu că nu mă găseşti sub cearșaf!

– Dar pui pariu că nici nu te caut?”

