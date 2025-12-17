Acasă » Știri » Cea mai scumpă nostalgie din comunism! Cât costă o felie de pâine cu untură la Târgul de Crăciun din Timișoara

De: Anca Chihaie 17/12/2025 | 16:54
Cea mai scumpă nostalgie din comunism! Cât costă o felie de pâine cu untură la Târgul de Crăciun din Timișoara
Timișoara se află, în această perioadă, în plin sezon al târgurilor de Crăciun, însă vizitatorii trebuie să fie pregătiți să plătească sume considerabile pentru delicatesele tradiționale. Produsele care odinioară erau accesibile, precum pâinea cu untură sau langoșul proaspăt prăjit, au devenit adevărate preparate exclusiviste, cu prețuri care au crescut semnificativ față de anul trecut.

În ciuda tarifelor ridicate, târgurile continuă să atragă vizitatori dornici să regăsească gustul tradițional al sărbătorilor. Pâinea cu untură, langoșul sau jumările rămân produse populare, în special pentru cei care vor să retrăiască amintiri din copilărie și să experimenteze atmosfera specifică târgurilor de sezon. Aceasta demonstrează că, deși prețurile au crescut, dorința de a consuma aceste delicatese rămâne puternică.

O felie de pâine cu untură, de doar 15 grame, costă în prezent aproximativ 10 lei, în timp ce un kilogram de șoric sau urechi de porc a depășit 150 de lei. Pentru comparație, aceeași sumă ar putea cumpăra în mod normal mai multe kilograme de carne de vită sau porc de calitate. Creșterea prețurilor afectează și langoșul, o gustare simplă din făină, apă, drojdie, sare, zahăr și ulei, care în piețele obișnuite se vinde la aproximativ 3,5 lei, însă la târgul de Crăciun prețul ajunge și la 15-20 de lei pentru o porție simplă.

„Preţurile sunt mari, într-adevăr, dar dacă îmi place ceva iau şi nu cumpăr în fiecare zi la preţul ăsta, nu?”, a transmis un bărbat.

Scumpirile nu sunt neapărat rezultatul unei creșteri a costurilor materiilor prime. Experții economici și comercianții locali susțin că majorările sunt în mare parte determinate de chiriile ridicate impuse pentru spațiile din târg.

În cazul Timișoarei, închirierea unei singure căsuțe pentru perioada târgului, care durează aproximativ 40 de zile, poate ajunge la 38.500 de lei. Calculat pe ore, acest cost echivalează cu aproximativ 40 de lei pe oră. Comparativ cu anul trecut, prețurile chiriilor au crescut cu 2.000-3.000 de lei pentru fiecare unitate, ceea ce se reflectă direct în prețul final al preparatelor.

De asemenea, situația evidențiază o tendință mai amplă de „gourmetizare” a preparatelor tradiționale. Produsele simple, care până de curând erau considerate comune, ajung să fie tratate ca articole premium, cu prețuri ce depășesc chiar și costurile unor produse alimentare de lux. Această tendință nu este specifică doar Timișoarei, ci poate fi observată și în alte orașe mari din România, unde târgurile de Crăciun atrag numeroși turiști și locuitori.

