TOP cele mai frumoase târguri de Crăciun din România. Craiova, București sau Brașov?

România se transformă în fiecare iarnă într-un adevărat tărâm de poveste, datorită târgurilor de Crăciun organizate în marile orașe. Atmosfera festivă este completată de lumini strălucitoare, colinde și mirosul îmbietor de vin fiert sau dulciuri tradiționale. Vizitatorii se bucură de spectacole, patinoare și căsuțe pline de cadouri și decorațiuni. Craiova, București și Brașov se află în topul preferințelor, fiecare având un stil propriu și atracții care atrag mii de vizitatori.

Târgul de Crăciun din Craiova

Craiova a devenit în ultimii ani un reper național pentru spectacolele de lumini. Tema din 2025 este „Spărgătorul de Nuci”, iar centrul orașului este decorat cu peste două milioane de beculețe. Piața Mihai Viteazul găzduiește sania zburătoare a lui Moș Crăciun, unică în România, dar și un patinoar, carusel pentru copii și zone tematice precum „Candy Land”.

Vizitatorii pot descoperi căsuțe cu produse tradiționale, dulciuri și suveniruri, iar atmosfera este completată de concerte și spectacole pentru cei mici. Târgul se desfășoară între 14 noiembrie 2025 și 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun din Bucureşti

Bucureștiul impresionează prin diversitate și amploare. Târgul din Piața Constituției este cel mai mare din Capitală, cu peste 120 de căsuțe și un brad ecologic de 30 de metri. Atracțiile includ Casa lui Moș Crăciun, unde copiii își pot scrie dorințele, roata panoramică, caruselul și sania VR. Evenimentul este animat de concerte live și spectacole zilnice.

Pe lângă târgul principal, bucureștenii și turiștii pot vizita și alte locații festive, precum Romexpo, Drumul Taberei, Opera Națională sau Băneasa Christmas World, fiecare cu patinoar, colinde și zone tematice. Perioada de desfășurare este între 29 noiembrie și 28 decembrie 2025, unele târguri fiind deschise până la începutul lui ianuarie.

Târgul de Crăciun din Braşov

Brașovul aduce un farmec aparte, datorită decorului medieval al centrului istoric. Piața Sfatului devine un loc de întâlnire pentru localnici și turiști, cu un brad împodobit tradițional și iluminat festiv cu peste un milion de luminițe.

Atmosfera este completată de colinde românești, spectacole cu artiști locali și produse artizanale, de la vin fiert la turtă dulce. Târgul se desfășoară între 30 noiembrie 2025 și 7 ianuarie 2026, oferind o experiență autentică și intimă.

Craiova cucerește prin spectaculozitate și decoruri tematice, Bucureștiul impresionează prin amploare și diversitate, iar Brașovul atrage prin autenticitate și tradiție. Oriunde ai alege să mergi, vei descoperi unele dintre cele mai frumoase târguri de Crăciun din România.

CITEŞTE ŞI: Smiley şi Loredana, concert live la West Side Christmas Market 2025. Ce alte surprize aduce anul acesta cunoscutul târg de Crăciun

TOP 10 – Cele mai scumpe Târguri de Crăciun din România în 2025. În ce oraș este cel mai ieftin