Ai da atâția bani? Cât costă un simplu pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Brașov

Duminică, 30 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a târgului de Crăciun din Brașov. Centrul orașului a fost luat cu asalt de zeci de turiști și localnici dornici să se bucure de atmosfera de sărbătoare, iluminatul festiv, dar și de bunătățurile din zona food & drinks.

Anul acesta, în zi mare de sărbătoare, duminică, 30 noiembrie (Sf. Andrei), s-au deschis porțile târgului de Crăciun din Brașov. Oraganizatorii au împodobit orașul în haine de sărbătoare și au creat un traseu festiv în întreg centrul orașului, creând magie în trei locații cheie ale orașului de la poalele muntelui Tâmpa: Piața Sfântul Ioan, Piața Sfatului și zona Rectorat.

Cât costă un pahar de vin fiert la târgul de Crăciun din Brașov

Pe lângă spectacolul vizual și decorul care redă perfect spiritul sărbătorilor de iarnă, cei care vizitează târgul de Crăciun din Brașov se pot delecta cu o gamă variată de preparate tradițional românești și băuturi calde specifice sezonului rece.

La fel ca în toți anii, comercianții spun că vinul fiert este vedeta acestei ediții, iar prețul unui pahar de 240 ml este de 15 lei. În topul preferințelor consumatorilor se află urmat ciocolata caldă, ceaiul, pălinca și alte specialități de sezon.

vin fiert – 15 lei / 240 ml

vin fiert cu rom – 25 de lei / 240 ml

suc de mere cald – 15 lei / 240 ml

ceai – 10 lei / 240 ml

ciocolată caldă – 15 lei / 240 ml

ciocolată caldă cu rom – 25 lei / 240 ml

țuică fiartă – 15 lei

suc de mere cald cu rom – 25 lei / 240 ml

ceai cu rom – 20 de lei / 240 ml

