Nu e un banc! Cum a reacționat o turistă care a venit la Târgu de Crăciun din Craiova când a aflat cât costă cazarea

Primarul municipiului Craiova a anunțat joi seară că târgul de Crăciun al orașului a primit cele mai multe voturi pe site-ul European Best Destinations, devenind astfel preferința publicului. Cu această performanță, târgul a strâns un număr impresionant de voturi, cifră care reflectă aprecierea vizitatorilor din toată lumea. Cu un astfel de titlu și prețurile la cazări au crescut față de anii anteriori. Cum a reacționat o turistă care a mers să se bucure de atmosfera sărbătorilor în județul Dolj.

Târgul de Crăciun de la Craiova s-a deschis pe 14 noiembrie, iar de atunci Piața s-a transformat într-o oază festivă: lumini, decorațiuni și chiar zăpadă artificială au creat o atmosferă feerică, potrivită pentru perioada sărbătorilor. Dar succesul a adus și un impact în piața locală de cazare: odată cu creșterea interesului pentru târg, prețurile la hoteluri și apartamente au crescut semnificativ. Mulți turiști au sesizat tarife mult mai mari față de alți ani, ceea ce face vizita în acest sezon să fie, pentru unii, un efort interesant de planificare.

Pe fondul cererii crescute, unele locuințe oferite spre închiriere s-au scumpit foarte mult, pentru două nopți în regim hotelier s-a cerut sume care pentru unii ajung dificil de acceptat, precum 1.500 de lei. Mii de turiști au mers la Craiova să vadă decorațiile speciale alese de administrația locală.

O femeie care a venit din Serbia să viziteze Craiova a fost surprinsă de prețurile la cazări, motiv pentru care a decis să plece și să nu rămână peste noapte și să plătească sute de lei.

„Am venit azi dimineață, plecâm diseară. Am venit din Serbia”, a spus o turistă când a aflat cât costă o noapte de cazare.

Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova