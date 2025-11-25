Acasă » Știri » Nu e banc! Cât costă o porție de fasole cu ciolan la Târgul de Crăciun din Craiova

De: Andreea Stăncescu 25/11/2025 | 22:53
Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile cu aceeași atmosferă magică ce atrage, an de an, mii de vizitatori. Pe lângă decorurile spectaculoase și activitățile pregătite pentru toate vârstele, mulți sunt curioși să afle cât costă una dintre cele mai cunoscute preparate românești, fasolea cu ciolan. 

Târgul de Crăciun din Craiova și-a deschis porțile pe 14 noiembrie și îi va primi pe vizitatori până pe 4 ianuarie 2026, oferind aproape două luni de atmosferă festivă, lumini spectaculoase și activități pentru toate vârstele. Pe lângă decorurile impresionante care au făcut orașul cunoscut la nivel european, mulți sunt interesați de prețurile din acest an. Vizitatorii pot găsi atât preparate tradiționale, cât și multe opțiuni pentru dulce sau distracție. Prețurile sunt afișate transparent în toate căsuțele și variază în funcție de produs.

La capitolul mâncare, un mic costă 8 lei, iar porțiile de carne, cârnați, ceafă, piept de porc sau pui, ori aripioare, sunt 15 lei pentru fiecare 100 de grame. Pentru costițe sau ciolan, tariful este de 18 lei/100 g, iar cartofii prăjiți sunt 10 lei/100 g.

Fasolea cu ciolan costă 25 de lei porția, iar sarmalele sunt 10 lei/100 g.

Târgul de Crăciun din Craiova, nominalizat în competiție

Târgul de Crăciun din Craiova se numără din nou printre cele 20 de evenimente europene nominalizate în competiția „Best Christmas Market”, competiție în care sunt incluse unele dintre cele mai renumite târguri de sărbători de pe continent.

Și în acest an, Craiova își dispută titlul de cel mai frumos târg de Crăciun din Europa, alături de destinații turistice majore. Printre rivalii săi se află piețe de sărbători din orașe precum Paris, Viena sau Madrid, recunoscute la nivel internațional pentru atmosfera lor festivă.

