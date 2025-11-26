Cât costă un vin fiert la „târgul bogaților” din Cluj. Un ceai este 32 de lei

Prețurile piperate din Târgurile de Crăciun nu mai sunt deja o surpriză pentru nimeni. Totuși, după ani în care românii s-au plâns de sumele pe care sunt nevoiți să le scoată din buzunar, nimic nu s-a schimbat. Cât costă un vin fiert la „Târgul bogaților” din Cluj? Nu o să îți vină să crezi!

Aceste evenimente organizate cu ocazia venirii sărbătorilor de iarnă s-au deschis deja în mai multe județe din țară și se întrec în decorațiuni, activități, dar și… în prețuri. Dacă am face un clasament din punct de vedere al sumelor piperate, Târgul de Crăciun de la Cluj sigur e undeva în top.

Cât costă un vin fiert la „târgul bogaților” din Cluj

După cum vă spuneam, românii s-au plâns de-a lungul timpului de prețuri, dar asta nu a schimbat nimic. Dimpotrivă, dacă un pahar de vin fiert era 18 lei anul trecut, în acest an acesta poate fi achiziționat cu 19 lei. Când vine vorba de alte băuturi, ciocolata caldă poate fi găsită la 20 de lei, un ceai la 12 lei sau chiar și 32 de lei, dacă optezi pentru Havana Cuban Spiced. Dacă vrei să faci o vizită Târgului de Crăciun din Cluj-Napoca, trebuie să te pregătești bine. Iată prețurile pentru diferite produse:

Vin fiert: 19 lei/pahar

Ceai: 12 lei

Ceai special: 32 lei

Ciocolată caldă: 20 lei

Ciolan cu cartofi prăjiți + sos: 70 lei/porția

Ciolan cu iahnie de fasole: 75 lei/porția

Kürtős kalács: 30 lei

Plăcintă cu brânză: 15 – 25 lei

Hot Dog – 30 lei

Castane prăjite: 15 lei/100 g

Caș de oaie: 60 lei/kg

Brânză de vacă: 35 lei/kg

Baclava cu fistic: 120 lei/kg

Baton de casă: 13 lei

Salam de biscuiți: 70 lei/kg

