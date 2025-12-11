Acasă » Știri » Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio

Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio

De: Anca Chihaie 11/12/2025 | 15:34
Despărțire neașteptată în showbiz! Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au spus adio
Daniela Nane și tenorul Octavian Ene/foto: social media

În urmă cu aproape un an, viața personală a actriței Daniela Nane a stârnit interesul publicului, după ce aceasta a fost fotografiată în ipostaze apropiate alături de tânărul tenor Octavian Ene. În aceeași perioadă, s-a făcut cunoscut și faptul că actrița divorțase de fostul ministru și diplomat Adrian Cioroianu.

După aproape un an de relație, actrița Daniela Nane și tenorul Octavian Ene și-au încheiat povestea de iubire. Cei doi, care în 2024 au stârnit interesul publicului prin aparițiile lor în spațiul public și momentele romantice surprinse la un hotel de pe Calea Victoriei, au ales să meargă pe drumuri separate, păstrând motivele despărțirii în sfera lor privată.

Daniela Nane și tenorul Octavian Ene s-au despărțit

Relația dintre Daniela Nane și Octavian Ene s-ar fi încheiat de câteva luni, însă despărțirea a fost menținută discretă, cei implicați evitând orice comentariu public. Apropierea lor fusese remarcată anterior, însă ambii au preferat să păstreze intimitatea și să nu expună detalii despre viața lor personală.

Artistul a ales să nu ofere comentarii legate de viața sa personală, menținând discreția și evitând să dezvăluie detalii despre intimitatea sa.

Daniela Nane si fostul ei iubit/foto: social media

„Nu am nimic de spus vis-a-vis de acest subiect. Cred că un domn nu își discută viața personală. Prin urmare, aș aprecia enorm dacă nu voi mai fi contactat pe marginea acestei chestiuni. Daniela Nane este o persoană pe care o respect profund”, a transmis tenorul pentru Click!

În paralel, fostul soț al Danielei Nane, Adrian Cioroianu, continuă să fie o figură importantă pe scena politică și culturală a României. Cariera sa a fost una complexă, marcată de funcții politice importante, inclusiv cea de ministru al Afacerilor Externe și de senator vicepreședinte ALDE.

În plus, experiența sa diplomatică include și mandatul de ambasador al României la UNESCO, iar implicarea în mediul academic este constantă, fiind profesor universitar și, din 2021, director al Bibliotecii Naționale a României. De-a lungul anilor, Adrian Cioroianu a reușit să îmbine activitățile politice, diplomatice și academice, devenind o personalitate recunoscută atât în România, cât și în plan internațional.

(CITEȘTE ȘI: DANIELA NANE E ISTORIE! ADRIAN CIOROIANU ȘI-A “OFICIALIZAT” RELAȚIA CU NOUA!)

(NU RATA: NU SE MAI ASCUND! DANIELA NANE ȘI OCTAVIAN ENE AU PLECAT ÎMPREUNĂ ÎN ISRAEL. „A AVUT AICI DOUĂ CONCERTE”)

