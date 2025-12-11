Fiica lui Liviu Vârciu a răbufnit după ce a fost pusă la zid din cauza siluetei sale: ”Nu mai am răbdare!”

Fiica lui Liviu Vârciu este o prezență activă în mediul online și a reușit să își formeze o comunitate mare de fani. Prin urmare, influencerița are parte de o mulțime de păreri bune sau răutăcioase din partea internauților. Recent, cineva a comentat de kilogramele ei, iar ea nu a stat pe gânduri și a răspuns. Toate detaliile în articol.

Carmina Vârciu se numără printre cei mai cunoscuți tiktokeri din zilele noastre și are un content pozitiv bazat pe rețete de mâncare și activitățile din viața ei. Printre acestea se numără și sportul: fiica artistului s-a apucat de sală și a împărtășit acest lucru cu fanii.

Carmina Vârciu, luată la rost pentru kilogramele ei

De când face sport, ea a mărturisit că a slăbit și mai are de gând să dea 8 kilograme jos, astfel că merge cât de des poate la sală. Carmina nu și-a ascuns niciodată trupul și mereu a fost mândră de felul în care arată, indiferent de părerea publicului.

Cu toate astea, o postare recentă de-a influenceriței a stârnit și reacții negative care au determinat-o pe Carmina Vârciu să ofere o replică. Ea le-a explicat oamenilor că sticla te arată mai mare întotdeauna, dar ea chiar a slăbit. Cu toate că pare că este mai plinuță, adevărul este altul.

„Eu vreau să vă spun că atunci când ești pe cameră, la televizor sau în online, unii oameni tind să pară mai mari decât sunt în viața reală. Eu nu m-am îngrășat, am slăbit, fraților, neironic, am slăbit. Că nu mai pot cu subiectul ăsta, nu mai am răbdare. Am slăbit, nu am abdomenul perfect în momentul de față. V-am zis că sunt așa cum sunt, dar am un corp sănătos și o minte sănătoasă, dar mintea nu o să mai fie atât de sănătoasă dacă o să mă bateți la cap cu chestiile astea”, a spus Carmina Vârciu pe Instagram.

