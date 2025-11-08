Cum arată casa de vacanță din Poiana Brașov a lui Liviu Vârciu. Artistul a apelat la o firmă de design interior

Liviu Vârciu locuiește într-o vilă luxoasă din Băneasa alături de familia lui, dar are o casă destinată special momentelor în care vrea să scape de agitația din Capitală, la munte. Artistul deține o vilă în Poiana Brașov. Află mai multe detalii în articol!

În urmă cu ceva timp, Liviu Vârciu mărturisea că a fost ajutat de Nea Mărin pentru a-și construi casa din Băneasa unde locuiește de ani buni. Acesta i-a împrumutat o sumă de bani la acea vreme pentru a-l ajuta.

Cum arată vila lui Vârciu din Poiana Brașov

Dacă la începutul construcției casei din București a avut nevoie de ajutor, lucrurile s-au schimbat odată cu trecerea anilor, iar Liviu Vârciu și-a mai construit o casă în Brașov. Vedeta TV a apelat la o firmă de design interior pentru locuința de la munte și a amenajat-o cu mult bun gust. Vila este situată într-un complex, are un living spațios, o bucătărie open space și un dormitor la fel de spațios cu o baie proprie.

Cireașa de pe tort este priveliștea superbă care se observă de pe terasa de la etaj. Întreaga casă este amenajată cu atenție în tonuri deschise.

Când vine vorba de vila în care locuiește în București, Liviu Vârciu a investit mult suflet și bani în aceasta. Mai mult, și-a îndeplinit și o dorință proprie: un mini cinema în locuință.

„Pentru că sunt pasionat de filme, în casă am amenajat un mic cinema, de opt locuri. Am deja sute de filme, pe DVD-uri şi Blue Ray, pe care le-am plătit, pentru că eu respect artiştii. Nu sunt adeptul descărcării filmelor gratis, de pe Internet”, spunea Liviu Vârciu în urmă cu ceva timp.

