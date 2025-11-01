Acasă » Știri » Liviu Vârciu a fost jefuit! Prezentatorul de la Antene este revoltat: „Să nu mă enervez?”

Liviu Vârciu a fost jefuit! Prezentatorul de la Antene este revoltat: „Să nu mă enervez?”

De: Andreea Stăncescu 01/11/2025 | 23:08
Liviu Vârciu a fost jefuit! Prezentatorul de la Antene este revoltat: „Să nu mă enervez?”
Ce a pățit Liviu Vârciu la mașină / Sursa foto: Social media

Liviu Vârciu, cunoscut și pentru pasiunea uriașă pe care o are pentru mașini, trece printr-un nou moment neplăcut legat de colecția sa auto. Artistul deține mai multe autoturisme de lux, pe care le îngrijește cu mare atenție, motiv pentru care orice daună, oricât de mică ar fi îl afectează. De această dată, prezentatorul TV a avut parte de o experiență neașteptatp, când a observat că ceva lipsește de la autoturismul său.

Liviu Vârciu deține o colecție impresionantă de bolizi și fiecare dintre ele are o importanță deosebită. Prezentatorul TV a avut parte de o întâmplare neașteptată când i s-a furat antena de pe mașină, în timp ce era parcată. În momentul în care a văzut, acesta s-a enervat și a povestit totul pe rețelele de socializare, exprimându-și frustrarea față de incident.

Pe mașină a mai rămas doar suportul antenei, semn că persoana care a făcut gestul nici măcar nu a luat piesa completă. Inițial, mulți internauți au crezut că este doar o glumă, însă Liviu Vârciu a confirmat că situația este reală și deloc amuzantă, mai ales că nu este prima dată când i se întâmplă ceva de acest fel.

„Am zis că nu mă mai enervez, dar nu am nicio variantă. Ce nație să fii să treci pe lângă superbitatea asta de mașină și ce zici: «Mamă, ce antenă, să iau plasticul de la antenă». Mi-a furat antena (…) Vii să iei plasticul de la o mașină care e parcată”, a spus Liviu Vârciu, pe TikTok.

Sursa foto : Instagram

Prezentatorul a mărturisit că deține aproximativ 20 de mașini, unele parcate în fața casei, altele într-o parcare de la un supermarket din apropiere. De-a lungul timpului, Liviu Vârciu a avut numeroase discuții cu vecinii din cauza locurilor de parcare limitate în cartierul în care locuiește.

„Am 20 de mașini, în jur de 20 de mașini (…) În fața casei mele, am patru mașini și în parcare, unde este un supermarket, am două mașini. Și acum ca să îi anunț pe colegii mei, pe vecinii mei frustrați sau oameni care au probleme, în general, cu câte mașini are Vârciu…”, declara Liviu Vârciu, la Xtra Night Show.

