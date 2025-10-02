Liviu Vârciu este supărat pe Selly. De ce nu vrea să mai colaboreze cu el: „Nu s-a ținut de promisiune”

Liviu Vârciu și Selly ar fi trebuit să colaboreze, dar artistul nu a vrut. Recent, acesta a mărturisit că influencerul îl sună des și îi face o propunere, dar el nici nu vrea să audă. Motivul? Află în rândurile de mai jos!

Cântărețul a explicat de ce l-a refuzat pe Selly și a vorbit deschis despre relația pe care o are cu el. Totul ar fi pornit de la o promisiune pe care Selly nu și-a respectat-o.

De ce e supărat Liviu Vârciu pe Selly

Se pare că Selly își dorește să îl aducă la Detectorul de Minciuni pe Liviu Vârciu, dar artistul l-a refuzat de nenumărate ori. Supărarea cântărețului ar fi pornit de la faptul că influencerul i-a promis că îl va pune pe Main Stage la festivalul „Beach, please!”, dar nu a făcut-o. Acest lucru pare că l-a supărat pe Liviu Vârciu, care nu își dorește să apară în emisiunea lui de pe YouTube. Artistul a ținut să menționeze și faptul că Selly i-a dat dovadă de lipsă de seriozitate, un aspect la care nu s-ar fi așteptat din partea lui.

„Selly m-a terorizat cu telefonul să mă duc la nu știu ce Detector de Minciuni. Am fost anul trecut la Beach, Please! cu L.A. și am cântat pe scena Retro. Mi-a promis că anul ăsta o să fiu pe Main Stage. Și nu m-a sunat pentru Main Stage, m-a sunat tot pentru Detectorul lui de minciuni. Și atunci… eu cu Selly, cam asta a fost. Nu s-a ținut de promisiune Selly, cu toate că știam că e un băiat serios, că d-asta a reușit în viață, pentru că e serios. Altfel nu avea cum să reușească”, a explicat Liviu Vârciu.

Dezamăgirea lui Liviu Vârciu a plecat de la faptul că el își dorea foarte mult să cânte pe Main Stage-ul de la Beach, please!.

„Eu îmi doream foarte tare să fiu pe scena aia, pentru că e o scenă foarte mișto. Sunt bune amintirile astea pe care poți să ți le faci în viață. El a zis că facem neapărat anul viitor. Uite că a venit anul și nu am făcut. Nu s-a întâmplat. Mie îmi plac oamenii să fie serioși.”, a mai spus Liviu Vârciu.

