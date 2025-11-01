Acasă » Știri » A cumpărat un Mercedes GLE 400 în valoare de 100.000 de euro, dar a simțit miros de ars la condus. Ce a descoperit mecanicul

De: Irina Vlad 01/11/2025 | 18:21
Povestea unui șofer din Germania a făcut înconjurul internetului. După ce firma la care lucra a cumpărat un Mercedes GLE în valoare de 100.000 de euro, angajatul a avut parte de șocul vieții lui. Ce a descoperit că avea, de fapt, bolidul de lux în loc de plăcuțe de frână?

Mașina a fost cumpărată la licitație de către o firmă din Germania, din districtul Ludwigsburg, landul Baden-Württemberg. Este vorba despre un model GLE 400 care a costat 100.000 de euro.

Ce avea, de fapt, bolidul de lux în locul plăcuțelor de frâne

Șoferul, care a mers să ridice mașina și nu bănuia nimic, a plecat la drum cu autoturismul, iar la un moment dat a apăsat frâna, însă nu s-a întâmplat nimic. La scurt timp, a început să simtă miros de lemn ars.

După ce șoferul și-a dat seama că frâna este defectă, a început să inspecteze mașina. Mercedesul a fost luat pe platformă și dus la service-ul auto. Acolo, mecanicii au confirmat descoperirea șoferului: în ambele etriere de frână se aflau bucăți de lemn tăiate. Pe una dintre ele era scris de mână ”Brembo” – numele unui producător de frâne cunoscut la nivel mondial.

sursă foto: Facebook

Autoritățile germane au confiscat bucățile de lemn și au deschis o anchetă împotriva fostului proprietar al mașinii. În comunicatul poliției se menționează că plăcuțele de frână din lemn și ceea ce mai rămăsese din ele au fost confiscate și s-a inițiat o plângere penală împotriva primului proprietar.

”Șoferul a simțit miros de lemn ars și a observat ceva suspect la sistemul de frânare. Nu vezi așa ceva în fiecare zi: lemn în loc de plăcuțe de frână! Creativ, dar periculos pentru viață. Ancheta noastră vizează încălcarea normelor de circulație rutieră. Ancheta în acest caz continuă”, a menționat Victoria Zahler pentru presa străină.

