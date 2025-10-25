Permis suspendat și amendă de 2.900 de lei dacă ai asta în mașină. Mare atenție!

Avertisment pentru șoferi! Accesorii aparent nevinovate pot aduce amenzi uriașe și suspendarea permisului.

În ultima perioadă, tot mai mulți șoferi din România au început să își personalizeze mașinile cu accesorii luminoase care, la prima vedere, par simple gadgeturi de decor. Cu toate acestea, unele dintre aceste dispozitive sunt ilegale și pot transforma o plăcere nevinovată într-o problemă serioasă cu legea. Autoritățile atrag atenția că montarea sau folosirea luminilor care imită semnalele autospecialelor poliției nu este doar o abatere rutieră, ci și o acțiune care poate afecta grav siguranța în trafic.

Permis suspendat și amendă pentru acești șoferi

Totul pleacă de la un trend apărut pe internet, unde diverse site-uri comercializează dispozitive luminoase cu leduri roșii și albastre, asemănătoare celor utilizate de Poliția Rutieră. Acestea se montează ușor, uneori chiar prin simpla conectare la priza de brichetă, și oferă un efect vizual care atrage atenția celorlalți participanți la trafic. Unii conducători auto le folosesc din motive estetice, alții pentru a-și face loc în aglomerație, însă legea tratează aceste situații cu maximă seriozitate.

În Codul Rutier, utilizarea luminilor intermitente în culori roșu și albastru este strict rezervată vehiculelor aparținând Ministerului Afacerilor Interne, ambulanțelor, pompierilor sau altor instituții care intervin în regim de urgență. Orice altă persoană care folosește astfel de dispozitive este considerată în afara legii și se expune unor sancțiuni severe.

Consecințele nu sunt deloc ușoare. Pe lângă amenzile cuprinse între 1.305 și 2.900 de lei, șoferul prins în trafic cu astfel de accesorii riscă suspendarea permisului pentru 90 de zile, iar dispozitivul este confiscat imediat. În situațiile în care un conducător auto folosește intenționat aceste lumini pentru a simula o autospecială de poliție, se poate ajunge chiar la încadrarea faptei ca uzurpare de calități oficiale, ceea ce atrage răspunderea penală.

CITEȘTE ȘI:

Șoferii care au voie să circule cu 150 km/h! Noua regula se va aplica de la finalul lunii septembrie

Vești proaste pentru șoferi! Guvernul pregătește o nouă taxă, iar impozitul pentru mașini s-ar putea dubla