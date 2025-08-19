Șoferii care au voie să circule cu 150 km/h! Noua regula se va aplica de la finalul lunii septembrie

Unii șoferi din Uniunea Europeană vor putea să apese mai tare pedala de accelerație. Începând de la finalul lunii septembrie, limita de viteză pe o porțiune de autostradă va fi ridicată la 150 km/h. O schimbare importantă, dar care nu vine fără condiții. Regulile sunt stricte, iar cei care nu le respectă riscă sancțiuni serioase.

Este vorba despre Cehia, țară care a decis să implementeze un proiect-pilot pe un tronson modern de autostradă. Noua limită de viteză se va aplica doar pe o porțiune de 50 de kilometri, între Tabor și Ceske Budejovice, pe autostrada D3.

Șoferii care au voie să circule cu 150 km/h

De la sfârșitul lunii septembrie, șoferii care vor ajunge pe acest tronson vor putea conduce legal cu 150 km/h, dar numai dacă sunt îndeplinite anumite condiții. Mai exact, viteza maximă se aplică exclusiv atunci când vremea este bună și traficul este fluid. Dacă plouă, e ceață sau carosabilul este înghețat, limita rămâne la 130 km/h, adică exact ca pe restul autostrăzilor europene.

Pentru a face posibilă această schimbare, autoritățile cehe au investit 2,2 milioane de euro în instalarea a 42 de panouri electronice care vor afișa în timp real limitele de viteză permise, în funcție de condițiile meteo și de trafic.

Decizia nu a venit peste noapte. Încă din 2023, Cehia a adoptat o lege care permite majorarea vitezei pe autostrăzile moderne, iar acum se testează pentru prima dată efectele unei astfel de limite.

Autoritățile din Cehia au anunțat că scopul acestui experiment este de a vedea dacă șoferii respectă regulile și dacă numărul accidentelor rutiere va crește sau nu. Dacă datele vor fi pozitive, limita de 150 km/h ar putea fi extinsă și pe alte tronsoane de autostradă din țară.

Nu este prima încercare de acest fel în Europa. Între 2018 și 2020, Austria a testat o limită de viteză similară, însă proiectul a fost abandonat după ce s-a constatat o creștere a emisiilor de dioxid de carbon.

Pentru moment, însă, șoferii români care plănuiesc o vacanță sau o călătorie de tranzit prin Cehia trebuie să știe că noua limită se aplică doar pe tronsonul Tabor – Ceske Budejovice și doar în condiții de vreme bună.

