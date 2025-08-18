Schimbări MAJORE privind rovinieta. Ministerul Transporturilor, anunț de ultimă oră!

Șoferii din România trebuie să știe că urmează schimbări importante. Modul în care se plătește rovinieta nu va mai semăna deloc cu cel de până acum. În locul abonamentului fix, care le permitea românilor să circule pe drumurile naționale o perioadă determinată, va fi introdus un sistem electronic de tarifare rutieră, care calculează costul exact în funcție de distanța parcursă. Cu alte cuvinte, fiecare kilometru va conta la plată.

Proiectul, coordonat de Ministerul Transporturilor și CNAIR, este deja în lucru, iar oficialii spun că această schimbare va aduce România la același nivel cu alte state europene. Totul se va face digitalizat, iar șoferii vor avea la dispoziție mai multe modalități de plată și monitorizare.

Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi

Ministerul Transporturilor a semnat un contract în valoare de 282 de milioane de lei cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru implementarea acestui sistem. Spre deosebire de actuala rovinietă cu taxă fixă, șoferii vor achita exact suma corespunzătoare traseului parcurs.

Calculele se vor face automat, ținând cont de kilometri parcurși, tipul drumului, masa maximă autorizată și numărul de axe al vehiculului. Sistemul va fi compatibil cu cele din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că șoferii români nu vor mai avea probleme atunci când tranzitează alte state membre.

Identificarea vehiculelor și monitorizarea traseului vor fi posibile prin trei metode: echipament de bord (OBE) – conectat la satelit, aplicație mobilă – care va funcționa pe smartphone și va fi legată de rețelele de comunicații și tichet electronic de rută, completat manual de utilizatori.

Astfel, fiecare mașină va fi urmărită digital pe parcursul drumului, iar taxa va fi calculată și plătită direct către CNAIR. Implementarea se va face în trei etape: dezvoltarea sistemului informatic centralizat, achiziția echipamentelor și infrastructurii necesare și stabilirea punctelor de control și instalarea tehnologiei pe drumurile naționale.

Conform contractului, proiectul trebuie finalizat până la 31 decembrie 2026, iar banii vin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până atunci, șoferii pot sta liniștiți – rovinieta actuală rămâne valabilă. Însă ulterior, românii vor plăti exact cât circulă, iar cei care fac drumuri lungi vor resimți cel mai mult schimbarea.

