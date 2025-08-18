Acasă » Știri » Schimbări MAJORE privind rovinieta. Ministerul Transporturilor, anunț de ultimă oră!

Schimbări MAJORE privind rovinieta. Ministerul Transporturilor, anunț de ultimă oră!

De: Alina Drăgan 18/08/2025 | 19:51
Schimbări MAJORE privind rovinieta. Ministerul Transporturilor, anunț de ultimă oră!
Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi /Foto: Pexels

Șoferii din România trebuie să știe că urmează schimbări importante. Modul în care se plătește rovinieta nu va mai semăna deloc cu cel de până acum. În locul abonamentului fix, care le permitea românilor să circule pe drumurile naționale o perioadă determinată, va fi introdus un sistem electronic de tarifare rutieră, care calculează costul exact în funcție de distanța parcursă. Cu alte cuvinte, fiecare kilometru va conta la plată.

Proiectul, coordonat de Ministerul Transporturilor și CNAIR, este deja în lucru, iar oficialii spun că această schimbare va aduce România la același nivel cu alte state europene. Totul se va face digitalizat, iar șoferii vor avea la dispoziție mai multe modalități de plată și monitorizare.

Şoferii vor plăti rovinieta în funcţie de kilometri parcurşi

Ministerul Transporturilor a semnat un contract în valoare de 282 de milioane de lei cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru implementarea acestui sistem. Spre deosebire de actuala rovinietă cu taxă fixă, șoferii vor achita exact suma corespunzătoare traseului parcurs.

Calculele se vor face automat, ținând cont de kilometri parcurși, tipul drumului, masa maximă autorizată și numărul de axe al vehiculului. Sistemul va fi compatibil cu cele din Uniunea Europeană, ceea ce înseamnă că șoferii români nu vor mai avea probleme atunci când tranzitează alte state membre.

Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII
Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt...
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml...

Identificarea vehiculelor și monitorizarea traseului vor fi posibile prin trei metode: echipament de bord (OBE) – conectat la satelit, aplicație mobilă – care va funcționa pe smartphone și va fi legată de rețelele de comunicații și tichet electronic de rută, completat manual de utilizatori.

Astfel, fiecare mașină va fi urmărită digital pe parcursul drumului, iar taxa va fi calculată și plătită direct către CNAIR. Implementarea se va face în trei etape: dezvoltarea sistemului informatic centralizat, achiziția echipamentelor și infrastructurii necesare și stabilirea punctelor de control și instalarea tehnologiei pe drumurile naționale.

Conform contractului, proiectul trebuie finalizat până la 31 decembrie 2026, iar banii vin din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Până atunci, șoferii pot sta liniștiți – rovinieta actuală rămâne valabilă. Însă ulterior, românii vor plăti exact cât circulă, iar cei care fac drumuri lungi vor resimți cel mai mult schimbarea.

Cod Rutier Grecia 2025. Schimbarea majoră pe care românii trebuie să o afle

Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharing! Ce se poate întâmpla cu tarifele

Tags:
Iți recomandăm
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Știri
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Știri
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre întâlnirea istorică
Mediafax
Întâlnirea momentului. Trump–Zelenski-Liderii Europeni, față în față la Casa Albă. Toate detaliile despre...
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti Sandu. „O să meargă totul ca uns”
Gandul.ro
Zodia cu „lipici” la bani care dă lovitura în carieră, potrivit lui Neti...
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea...
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a devenit subiect de bancuri
Adevarul
Cea mai penibilă revoluție din istoria românilor. L-a inspirat pe Caragiale și a...
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care...
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se adună la Casa Albă
Mediafax
Sirenele de raid aerian sună la Kiev în timp ce liderii europeni se...
Parteneri
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o boală gravă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai recunoști? Cum arată acum Jennie Garth din „Beverly Hills, 90210”! Suferă de o...
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont...
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză i-au făcut grecii fiului său în restaurant: „O țară care a fost în faliment, dar azi prosperă”
Click.ro
Cât a plătit Mădălin Ionescu pentru o masă de 4 persoane în Grecia. Ce surpriză...
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
WOWBiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Accident teribil în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați, alți doi sunt grav răniți
Antena 3
Accident teribil în Grecia, pe drumul spre Thassos: Trei oameni au murit carbonizați, alți doi...
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Digi 24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou...
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă venită în Alaska
Digi24
VIDEO Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit...
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente...
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost înmânată chiar de primar
kanald.ro
Dani Mocanu, premiat cu diplomă de excelență după un concert în Bistrița-Năsăud. Aceasta i-a fost...
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
kfetele.ro
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un...
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Campulung: „Amintirea ta va rămâne mereu vie”
WOWBiz.ro
Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident,...
observatornews.ro
"Vedeţi cu cine am de-a face?" Dialogul dintre un salvamar şi un turist care vrea...
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
go4it.ro
Un nou telefon performant care rezistă la căderi de la 2 m pe suprafață dură
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența pentru mine și pentru familia mea...”. Nimeni nu a mai putut să scoată niciun cuvânt când a auzit ce a avut de spus
Viva.ro
La fix o lună de la moartea iubitului ei, Mihaela Rădulescu face marea dezvăluire: “Decența...
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite pe Voyo. Exclusiv
Fanatik.ro
Cum a reacționat Gigi Becali când a aflat că Aberdeen – FCSB se va transmite...
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de euro reducere. Proprietatea include vilă, piscină, foișor și seră
Fanatik.ro
Cât costă să te muți în palatul lui Dinu Patriciu. Ofertă specială: un milion de...
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu toții tare! Care toți? Erau 10 oameni cu tot cu personalul
Romania TV
Moment stânjenitor pentru Andreea Antonescu. A cântat singură pe scenă, fără public: Și cântăm cu...
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Go4Games
Cum arată clasicul ninja în filmul Mortal Kombat II
Am mai pierdut o mare stea. Lumea filmului va fi goală fără el: „Nu a fost doar o legendă, el a fost legendar”
Capital.ro
Am mai pierdut o mare stea. Lumea filmului va fi goală fără el: „Nu a...
A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000 de euro
evz.ro
A circulat cu 77 km/h pe o stradă și a primit o amendă de 95.000...
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul Cantacuzino din Bușteni: „Să mai aud eu că e nașpa la Mamaia”
Gandul.ro
Strigător la cer! Cât a ajuns să coste un SUC de 250 ml la Castelul...
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una din ele şi-a supărat părinţii
as.ro
Ce avere pot avea surorile de origine română care au devenit celebre în SUA! Una...
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și...
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
radioimpuls.ro
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în...
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie să plătească această sumă”
Fanatik.ro
La 81 de ani, bunicuța Margit rămâne fără asigurare medicală. Ce-i transmit reprezentanții CASMB: ”Trebuie...
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor: ”Banii se termină”. Exclusiv
Fanatik.ro
Contre între Ilie Bolojan și omul lui Nicușor Dan. Adevărul despre plata pensiilor și salariilor:...
Știrile zilei, 13 august 2025
Yellow News
Știrile zilei, 13 august 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Cum s-a îmbrăcat Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump. Toți așteptau să vadă asta!
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Marius Tucă Show începe marți, 19 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Adrian Severin
Bacalaureatul de toamnă 2025. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul: până când ...
Bacalaureatul de toamnă 2025. Doar 28% dintre candidați au reușit să promoveze examenul: până când se pot depune contestații
Alina Eremia s-a distrat pe manele la nunta cu Edy Barbu! Ce artist celebru a întreținut atmosfera
Alina Eremia s-a distrat pe manele la nunta cu Edy Barbu! Ce artist celebru a întreținut atmosfera
Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea ...
Zelenski, discuții cu liderii UE și Donald Trump la Casa Albă. Primele imagini de la întâlnirea momentului
Anișoara, o femeie de 46 de ani, a murit după ce a fost lovită de un motociclist. Bărbatul acuzat ...
Anișoara, o femeie de 46 de ani, a murit după ce a fost lovită de un motociclist. Bărbatul acuzat face primele declarații
Vezi toate știrile
×