Cod Rutier Grecia 2025. Schimbarea majoră pe care românii trebuie să o afle

Grecia amplifică Codul Rutier din septembrie 2025. Amenzi uriașe și suspendarea permisului pentru șoferi. Iată noile schimbări!

Începând cu luna septembrie 2025, legislația rutieră din Grecia va suferi modificări majore, menite să reducă numărul mare de accidente mortale și să descurajeze comportamentele periculoase în trafic. Autoritățile au anunțat un pachet de sancțiuni considerabil mai dure, vizând atât șoferii locali, cât și pe cei străini, într-un context în care țara se află pe locul șapte în Europa la rata mortalității rutiere.

Cod Rutier Grecia 2025

Potrivit noilor reguli, simpla utilizare a telefonului mobil în timpul condusului va atrage o amendă de 350 de euro și suspendarea permisului de conducere pentru o perioadă de o lună. Măsura are ca scop reducerea numărului de accidente provocate de neatenția șoferilor. Pentru cazurile extreme, cum ar fi depășirea vitezei de 200 km/h pe autostradă, sancțiunile cresc spectaculos: 8.000 de euro amendă și retragerea permisului pentru patru ani.

Legislația revizuită se va aplica fără excepție tuturor participanților la trafic, indiferent dacă sunt rezidenți în Grecia sau turiști aflați în vacanță. Astfel, cei care aleg să conducă pe drumurile elene vor trebui să se conformeze unor reguli mai stricte și unui control mai atent din partea poliției rutiere.

Măsurile punitive sunt dublate de investiții semnificative în infrastructură, pentru a crește siguranța drumurilor. Printre acestea se numără instalarea de radare fixe în punctele cu risc ridicat de accidente, modernizarea iluminatului public în zonele intens circulate, aplicarea de suprafețe antiderapante pentru a preveni derapajele, reabilitarea marcajelor rutiere și montarea de parapete de protecție pe sectoarele periculoase.

Pe fondul intensificării traficului pe autostrada Egnatia Odos, cauzată inclusiv de intrarea Bulgariei în Spațiul Schengen, Grecia a introdus un sistem electronic de taxare menit să reducă aglomerația și să fluidizeze circulația. În paralel, se mențin limite de viteză stricte în anumite zone sensibile, cum ar fi tunelurile, unde limita rămâne la 80 km/h.

Planurile de modernizare includ și construcția unei noi centuri rutiere la Thessaloniki, unul dintre cele mai aglomerate orașe din țară, pentru a devia traficul greu și a reduce riscul de coliziuni în interiorul localității.

Statisticile arată că între 2012 și 2021 Grecia a reușit să scadă numărul deceselor rutiere cu 54%, o performanță peste media Uniunii Europene. Totuși, după perioada pandemiei, cifrele au început să crească din nou. În 2024, bilanțul a fost de 665 de victime, ceea ce a determinat guvernul să acționeze rapid printr-un pachet legislativ sever și investiții accelerate în siguranța rutieră.

