Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026. Câștigătorul Asia Express și-a dat demisia de la job, pentru a pleca în Dominicană

De: Irina Vlad 18/12/2025 | 07:33
Cu câți bani l-a convins Antena 1 pe Gabi Tamaș să participe la Survivor 2026/ sursă foto: social media

Gabi Tamaș a bătut palma cu Antena 1 și va face parte din echipa ”Faimoșilor” din noul sezon Survivor România. Câți bani va primi ,de fapt, ca să intre în competiția din Republica Dominicană? Și-a dat demisia de la job pentru a pleca participa în cel mai dur test al supravițuirii. 

Survivor România va debuta pe micile ecrane începând cu 9 ianuarie 2025. 12 ”Faimoși” au bătut palma cu Antena 1, iar printre ei se află și câștigătorul Asia Express 2025. Proaspăt întors acasă cu cecul în valoare de 35.000 de euro, Gabi Tamaș a fost rapid convins să se alăture competiției din Republica Dominicană. Însă nu oricum. Și-a dat demisia de la job și acum e liber de contract.

Este oficial! Gabi Tamaș a rupt contractul cu echipa de fotbal Concordia  Chiajna pentru a participa la Survivor România. Fostul fundaș a semnat cu Antena 1 și va lupta pentru premiul în valoare de 100.000 de euro.

„Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunță încetarea colaborării pe cale amiabilă cu directorul sportiv Gabriel Tamaș. Clubul dorește să-i mulțumească pe această cale pentru profesionalismul, dedicarea și implicarea constantă de care a dat dovadă în perioada petrecută alături de noi.

Contribuția sa a fost apreciată și va rămâne un reper important în istoria clubului. Îi urăm lui Gabriel Tamaș mult succes în proiectele viitoare și sperăm ca experiența și pasiunea pentru fotbal să-i aducă rezultate remarcabile în continuare”, se arată în comunicatul clubului.

Nu mai este un secret faptul că – pe lângă premiul cel mare la care râvnesc toți concurenții-  fiecare dintre ei își negociază șederea în Republica Dominicană în funcție de notorietate. Potrivit surselor CANCAN.RO, pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor, Gabi Tamaș primește 2.500 de euro. Dacă, de exempu, va rezista 10 sătămâni, sportivul va pleca acasă cu 25.000 de euro. Dacă va rezista toate cele 5 luni (23 de săptămâni), Tamaș va încasa 57.500 de euro + premiul în valoare de 100.000 de euro.

Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție

Numele-surpriză care dă peste cap noul sezon de la Antena 1. Nu te gândeai vreodată că o să-l vezi la Survivor 2026

 

