Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharing! Ce se poate întâmpla cu tarifele

De: Alina Drăgan 11/08/2025 | 22:36
Vești bune pentru românii care folosesc taxi și ridesharin

Vești bune pentru românii care folosesc zilnic taxiul sau serviciile de ridesharing. Consiliul Concurenței vine cu propuneri importante, care ar putea schimba radical regulile jocului în favoarea clienților. Dacă modificările vor fi adoptate, prețurile exagerate din orele de vârf sau din weekend ar putea deveni istorie, iar transparența în acest domeniu ar atinge un nivel fără precedent.

Oricine a folosit un taxi sau o aplicație de transport alternativ știe cum o cursă de 30 de lei poate ajunge brusc la 60 sau chiar 90 de lei, doar pentru că este ora de vârf sau traficul este mai intens. Această practică, justificată de șoferi prin cererea mare, ar putea fi, în sfârșit, reglementată.

Consiliul Concurenței a lansat un set de recomandări care vizează atât firmele de taxi, cât și platformele de ridesharing. În primul rând, pentru taxiuri se propune implementarea unui sistem informatic național administrat de autorități, unde toate cursele să poată fi urmărite în timp real. Măsura ar crește siguranța pasagerilor și ar elimina suspiciunile legate de trasee sau tarife.

Tot pentru taxiuri, autoritatea propune eliminarea tarifelor maximale, stabilite acum 20 de ani, și lăsarea prețurilor să fie dictate de cerere și ofertă. În plus, șoferii nu ar mai fi obligați să colaboreze cu un dispecerat sau să opereze doar într-un singur oraș, ceea ce ar putea duce la o flexibilitate mai mare și o ofertă diversificată pentru clienți.

În ceea ce privește transportul alternativ, Consiliul vrea să introducă reguli clare pentru a elimina diferențele mari de preț între zile și ore. Nu ar mai fi permisă modificarea tarifului în timpul cursei fără acordul clientului, iar politica de anulare ar urma să fie schimbată, astfel încât pasagerii să nu mai fie puși în situația de a aștepta minute în șir până când cineva le acceptă comanda.

Dacă propunerile vor fi puse în aplicare, românii ar putea beneficia de:

  • Prețuri mai corecte, indiferent de oră sau zi.
  • Transparență totală în privința traseului și tarifului final.
  • Mai puține anulări și timpi de așteptare reduși.
  • Libertatea de a alege între taxi și ridesharing fără teama unor diferențe uriașe de cost.

Astfel, o cursă obișnuită de 30 de lei nu ar mai trebui să coste dublu doar pentru că este sâmbătă seara sau pentru că afară plouă. Deocamdată, recomandările se află în fază de discuții, însă dacă vor fi adoptate, piața transportului de persoane din România s-ar putea transforma radical, iar clienții ar fi principalii câștigători.

