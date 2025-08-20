Atenție, șoferi! A devenit obligatoriu: cine trebuie să facă un nou curs de pregătire

Numărul șoferilor care aleg să își păstreze cârligul de remorcare montat în permanență este din ce în ce mai mare. Aceștia apelează la această variantă cu gândul că își vor proteja mașina, însă nu știu că pot fi sancționați pentru acest lucru, potrivit Capital.ro. Iată ce trebuie să știi!

Șoferii aleg să lase instalat cârligul de remorcare permanent, chiar dacă nu transportă nimic, pe motiv că în cazul unui accident care se petrece din spatele autoturismului, cârligul îi va oferi o mică protecție acestuia.

Atenție, șoferi! A devenit obligatoriu

Ceea ce șoferii nu știu este că acest accesoriu al mașinii poate să provoace daune majore celuilalt vehicul implicat, chiar dacă impactul este mic. Prin urmare, acest lucru a făcut purtarea cârligului fără scop interzisă în anumite state.

În ceea ce privește România, legislația permite instalarea cârligului de remorcare, chiar dacă acesta nu este utilizat pentru scopul său real. Potrivit Codului Rutier, șoferii care dețin permis categoria B au dreptul să tracteze remorci ușoare, cu condițiile următoare: greutatea remorcii să nu depășească 750 kg, iar ansamblul total să nu fie mai greu de 3.500 kg.

Ce reguli trebuie să mai respecte șoferii care aleg să își monteze cârlig de remorcare:

componentele sistemului de cuplare trebuie să fie omologate și compatibile

ansamblul trebuie să permită virarea conform specificațiilor tehnice ale vehiculului

dimensiunile totale nu trebuie să depășească limitele stabilite de lege

sistemele de frânare, iluminare și semnalizare trebuie să fie perfect compatibile între vehicule

la trecerea peste denivelări sau la viraje, componentele nu trebuie să se atingă între ele

Vezi AICI țările în care nu este permisă utilizarea cârligului de remorcare.

