Acasă » Exclusiv » Nici scuzele nu sunt ieftine la Cluj! Am aflat cine e bărbatul care a plimbat un Porsche cu mesajul ”Iartă-mă, iubirea mea” …E chiar vedetă PRO TV!

Nici scuzele nu sunt ieftine la Cluj! Am aflat cine e bărbatul care a plimbat un Porsche cu mesajul ”Iartă-mă, iubirea mea” …E chiar vedetă PRO TV!

De: Delina Filip 28/10/2025 | 15:05
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Clujul a fost, recent, martorul unui moment spectaculos! Un Porsche Cayenne tras pe platformă, cu mesajul „Iartă-mă, iubirea mea!”, a făcut senzație în oraș și a devenit viral. Scenele emoționante au surprins împăcarea celor doi îndrăgostiți, spre încântarea trecătorilor și a internauților. CANCAN.RO dezvăluie cine se află în spatele gestului – un fost concurent celebru de la PRO TV!

De câteva zile, gestul unui clujean de a-și împăca partenera a devenit viral, asta pentru că momentul a fost spectaculos. Un Porsche Cayenne, decorat cu baloane în formă de inimă și o fundă uriașă, a fost plimbat prin Cluj, iar toți trecătorii au rămas mască la un asemenea moment. Cine este însă bărbatul care a recurs la o astfel de strategie? Să fie de împăcare sau de marketing?! Iată ce am aflat! Hint: Îl știți sigur, căci a participat la o emisiune celebră!

Cine este bărbatul care a plimbat un Porche prin Cluj?! A participat la un controversat show tv

Nu mai ținem misterul: bărbatul care a făcut senzație în Cluj este Călin Bocănici, 31 de ani, dermopigmentist și trainer în beauty! Dacă nu-l recunoașteți, iată un indiciu fierbinte: a făcut valuri într-o celebră emisiune… Love Island, pe Voyo!

Bărbatul care i-a oferit iubitei un Porche a participat la o celebră emisiune
Bărbatul care i-a oferit iubitei un Porche a participat la o celebră emisiune

Călin nu a fost o apariție de trecut cu vederea în emisiune, dimpotrivă. Bărbatul și-a pus amprenta asupra showului și a făcut valuri încă de la intrare. Spunem asta pentru a intrat pe parcurs în emisiune, când deja filmările se aflau la episodul patru și… nici nu au trecut câteva zile că a și despărțit un cuplu. A ales să iasă la date cu o domnișoară pe nume Gabriela, care deja era combinată cu Andrei Bordeianu, o altă figură cunoscută în online.

Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Soarta nu a fost însă de partea lui, căci nu a rămas cu domnișoara respectivă. A mai încercat de-a lungul episoadelor să cucerească anumite tinere, iar cu tronc i-a căzut Denisa, cea cu care a ajuns până în finală. Nu a reușit să câștige alături de ea marele premiu de 50.000 de euro, iar povestea lor s-a încheiat la scurt timp după terminarea emisiunii. Cu toate acestea, dragostea nu l-a ocolit pe Călin, căci iată că acum este într-o altă relație… una care se întreține cu iubire și cu gesturi spectaculoase!

Calin Bocănici și Denisa nu au reușit să câștige marele premiu SURSA Voyo
Calin Bocănici și Denisa nu au reușit să câștige marele premiu SURSA Voyo

CITEȘTE ȘI: I-a greșit iubitei și i-a cumpărat un Porsche. Mesajul scris pe mașină, însă, s-a viralizat!

ACCESEAZĂ ȘI: Tensiune monumentală la Love Island, de pe PRO TV! Iubita din România a venit să-l ia acasă pe cel mai musculos concurent: “O să fie șocat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN  (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Exclusiv
HAUL cu surprize! Ce au găsit Becali și Nicușor Dan în punguțele primite la sfințirea Catedralei
Fostă câștigătoare ”Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma trăiește visul oricărei femei: milionară, cu soțul perfect și o veste mare! ”S-a mărit familia!”
Exclusiv
Fostă câștigătoare ”Bravo, ai stil!”, Marisa Paloma trăiește visul oricărei femei: milionară, cu soțul perfect și o veste…
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de...
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea ...
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire ...
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire URIAȘĂ a primit de la Metrorex
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă ...
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie”
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru ...
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții”
Vezi toate știrile
×