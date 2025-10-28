Nici scuzele nu sunt ieftine la Cluj! Am aflat cine e bărbatul care a plimbat un Porsche cu mesajul ”Iartă-mă, iubirea mea” …E chiar vedetă PRO TV!

Clujul a fost, recent, martorul unui moment spectaculos! Un Porsche Cayenne tras pe platformă, cu mesajul „Iartă-mă, iubirea mea!”, a făcut senzație în oraș și a devenit viral. Scenele emoționante au surprins împăcarea celor doi îndrăgostiți, spre încântarea trecătorilor și a internauților. CANCAN.RO dezvăluie cine se află în spatele gestului – un fost concurent celebru de la PRO TV!

De câteva zile, gestul unui clujean de a-și împăca partenera a devenit viral, asta pentru că momentul a fost spectaculos. Un Porsche Cayenne, decorat cu baloane în formă de inimă și o fundă uriașă, a fost plimbat prin Cluj, iar toți trecătorii au rămas mască la un asemenea moment. Cine este însă bărbatul care a recurs la o astfel de strategie? Să fie de împăcare sau de marketing?! Iată ce am aflat! Hint: Îl știți sigur, căci a participat la o emisiune celebră!

Cine este bărbatul care a plimbat un Porche prin Cluj?! A participat la un controversat show tv

Nu mai ținem misterul: bărbatul care a făcut senzație în Cluj este Călin Bocănici, 31 de ani, dermopigmentist și trainer în beauty! Dacă nu-l recunoașteți, iată un indiciu fierbinte: a făcut valuri într-o celebră emisiune… Love Island, pe Voyo!

Călin nu a fost o apariție de trecut cu vederea în emisiune, dimpotrivă. Bărbatul și-a pus amprenta asupra showului și a făcut valuri încă de la intrare. Spunem asta pentru a intrat pe parcurs în emisiune, când deja filmările se aflau la episodul patru și… nici nu au trecut câteva zile că a și despărțit un cuplu. A ales să iasă la date cu o domnișoară pe nume Gabriela, care deja era combinată cu Andrei Bordeianu, o altă figură cunoscută în online.

Soarta nu a fost însă de partea lui, căci nu a rămas cu domnișoara respectivă. A mai încercat de-a lungul episoadelor să cucerească anumite tinere, iar cu tronc i-a căzut Denisa, cea cu care a ajuns până în finală. Nu a reușit să câștige alături de ea marele premiu de 50.000 de euro, iar povestea lor s-a încheiat la scurt timp după terminarea emisiunii. Cu toate acestea, dragostea nu l-a ocolit pe Călin, căci iată că acum este într-o altă relație… una care se întreține cu iubire și cu gesturi spectaculoase!

CITEȘTE ȘI: I-a greșit iubitei și i-a cumpărat un Porsche. Mesajul scris pe mașină, însă, s-a viralizat!

ACCESEAZĂ ȘI: Tensiune monumentală la Love Island, de pe PRO TV! Iubita din România a venit să-l ia acasă pe cel mai musculos concurent: “O să fie șocat!”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.