Tensiune monumentală la Love Island, de pe PRO TV! Iubita din România a venit să-l ia acasă pe cel mai musculos concurent: “O să fie șocat!”

Încurcate sunt căile iubirii în emisiunea Love Island! Cu puține săptămâni rămase până la întoarcerea concurenților din Tenerife, iată că intrigile se complică, iar tensiunea crește. Andrei Bordeianu este cel vizat. Musculosul are o relație cu Ada Ileana, însă în această seară o prezență feminină urmează să-i strice echilibrul. Fosta iubită de acasă, pe nume Alexandra, a venit pusă pe fapte mari și vrea să-l recupereze pe ex, din ghearele noii partenere! CANCAN.RO are primul și singurul interviu cu Alexandra, cea poreclită „bombshell-ul suprem” la Love Island 2023!

Bruneta povestește cum și-a sacrificat propria fericire pentru a-l lăsa pe musculos să participe la Love Island. Practic, cei doi nu ar fi format un cuplu când bodybuilder-ul a plecat în Tenerife, dar nici nu i-a picat bine când l-a văzut alături de altă femeie. Mai multe detalii picante, aflați în rândurile de mai jos, direct de la Alexandra, ce va pătrunde în această seară în show-ul de la Pro TV!

Andrei Bordeianu a renunțat la Alexandra pentru participarea la emisiunea Love Island: „Am lăsat lucrurile baltă!”

CANCAN.RO: Alexandra, intri în Love Island într-un moment în care se întâmplă o mulțime de lucruri în vilă. Cu ce gânduri intri?

Alexandra: Sunt foarte emoționată. Am un singur gând, și anume Andrei. Dar intru și ca să mă distrez.

CANCAN.RO: Ce așteptări ai de la această emisiune?

Alexandra: Să mă distrez și îmi doresc din toată inima să mă bucur cât mai mult de toată experiența asta și să o trăiesc din plin. Nu există vreun aspect care să mă sperie, sper doar să fiu tratată așa cum tratez și eu oamenii, adică să nu primesc prea multă răutate!

CANCAN.RO: Ai zis că vii cu un singur gând, Andrei. Care e povestea voastră?

Alexandra: Ne-am cunoscut înainte ca el să vină în emisiune. Am trăit o iubire de-o vară pe care am simțit-o ca și cum ar fi o iubire de-o viață. După aceea a apărut emisiunea și noi am lăsat lucrurile în voia sorții.

CANCAN.RO: În momentul în care el a venit în emisiune, voi doi formați un cuplu sau nu?

Alexandra: Nu a fost o chestie clară – suntem împreună sau nu. Ideea e că el nu a venit în emisiune formând un cuplu cu mine, adică noi am lăsat lucrurile baltă, ca să zic așa. Și dacă o fi să mai fim vreodată împreună, ok, dacă o fi să se îndrăgostească de altcineva… așa să fie.

Reacția Alexandrei, după ce Andrei a format un cuplu cu Ada: „Poate nu e clar că eu sunt persoana pe care el o caută!”

CANCAN.RO: Când v-ați cunoscut? Cum au derulat lucrurile între voi?

Alexandra: Ne-am cunoscut în mai. Am vorbit o lună, după care ne-am întâlnit personal. La început ne-am văzut, după care eu am început să dorm la el din când în când.

CANCAN.RO: Dacă el n-ar fi venit în emisiune, relația voastră ar fi fost la un alt nivel acum?

Alexandra: Nu știu, eu cred foarte tare că lucrurile se întâmplă cu un motiv, atunci nu pot să spun neapărat că asta ne-a afectat nouă relația, adică dacă ne este menit să fim împreună, oricum o să fim. Am vorbit despre intrarea în show și mi-am dorit asta pentru el, am știut că este oricum un test pentru noi și am zis: «ok, dacă o să cunoască pe altcineva și se va îndrăgosti, așa o să fie, dacă nu, o să-și dea seama. Poate nu e clar că eu sunt persoana pe care el o caută».

CANCAN.RO: Cum te-a cucerit Andrei?

Alexandra: Cu felul lui de a fi. Mi-a plăcut foarte mult că mă face să râd, e atent, e dulce, e iubitor. Așa m-a cucerit. N-am trăit niciodată ceea ce am trăit cu el și într-un timp atât de scurt. Nu știu, cumva el când a apărut în viața mea mi-a dat peste cap tot ce credeam eu despre iubire, despre cum ar trebui să decurgă lucrurile. La noi totul a decurs pe repede înainte și simțind atât de multe lucruri într-un timp scurt, mi-am demonstrat mie că unele lucruri chiar există și nu citești despre ele doar în cărți.

Bombshell-ul și-a lăsat fetița acasă și a venit în Tenerife să-l recupereze pe Andrei: „Nu se așteaptă sub nicio formă ca eu să fiu în stare să fac asta!”

CANCAN.RO: La emisiune te-ai uitat, cum ți se pare parcursul lui la Love Island?

Alexandra: Da, m-am uitat! Mi se pare că a fost fix așa cum m-am așteptat de la el, un băiat foarte educat și la locul lui.

CANCAN.RO: Ce părere ai despre relația lui cu Ada? Cum vezi tu povestea lor, din exterior?

Alexandra: Ei dau foarte bine împreună, nu știu cât de compatibili sunt. Mi se par două persoane total diferite, oarecum.

CANCAN.RO: Crezi că au făcut un pact?

Alexandra: Nu știu, nu știu ce să zic. Nu cred.

CANCAN.RO: Cum crezi că o să reacționeze el când o să intri în casă?

Alexandra: Sunt foarte confuză, n-am nici cea mai mica idee, chiar nu știu. Sper să reacționeze bine, asta-i ceea ce sper.

CANCAN.RO: Crezi că o să se bucure când o să te vadă? Sau o să fie șocat?

Alexandra: Da, cred că o să fie șocat pentru că sub nicio formă nu se așteaptă să vin. El știe că situația mea de acasă nu mi-ar fi permis să fac lucrul acesta. Sper să fie conștient că e o chestie pe care am făcut-o foarte greu, având în vedere situația mea. Adică, la mine implică foarte multe lucruri ceea ce am făcut pentru el și cred că de asta o să fie șocat, pentru că nu se așteaptă sub nicio formă ca eu să fiu în stare să fac asta. Eu având o fetiță, pe lângă faptul că e prima oară când stau atât de mult separată de ea, el știe că nu aș fi putut. În plus, risc să fiu și pusă la zid de foarte multe persoane pentru lucrul acesta, adică voi fi pusă în risc. Știu sigură.

CANCAN.RO: De ce consideri asta?

Alexandra: Pentru că deja am avut reacții destul de negative din partea unora, dar pe mine mă interesează oricum doar familia și prietenii. Așa că da, oamenii vor reacționa ciudat pentru că eu având un copil acasă, nu prea li se va părea normală chestia asta.

Ținta bombei sexy este Ada, actuala parteneră a lui fostului iubit: „Nu-i gustă glumele!”

CANCAN.RO: Ce există, de fapt, între voi?

Alexandra: Iubire. Suntem foarte compatibili, telepatici, simțim chestii, adică dacă e ceva în neregulă cu mine, el nu se simte bine. La început am crezut că sunt coincidențe, dar s-au întâmplat prea des. De exemplu, am avut eu o chestie, eram foarte supărată, mă certasem cu cineva din familie, nu mai vorbisem cu el de câteva ore de când s-a întâmplat asta și eram cumva la pământ, mă simțeam foarte rău.

Și mi-a dat mesaj și mi-a zis: «ce faci, ești ok?». «Uite, mi-e foarte rau, nu mă simt ok, nu înțeleg ce se întâmplă cu mine». Practic, el simțea că eu nu sunt bine. Sunt lucruri pe care în mod normal le auzi, dar nu le crezi. Eu am avut norocul să trăiesc chestia asta. Nu știu dacă simte că o să vin în emisiune pentru că poate în cazul meu chestia asta ar fi imposibilă, venirea mea aici. Probabil că simte ceva, dar.

CANCAN.RO: Ce crezi că l-a făcut pe Andrei să aibă o relație cu Ada?

Alexandra: Cred că l-a atras faptul că este o femeie deșteaptă, el fiind la fel, foarte deștept, probabil chestia asta s-a potrivit la ei. Cred că-I place felul ei de a fi, este cumva mai cuminte decât restul fetelor din vilă, și ăsta e un lucru care ar putea să-l atragă.

CANCAN.RO: Ce nu l-ar atrage la ea?

Alexandra: Nu e, așa, drăgăstoasă. Nu știu, nu-i gustă glumele.

CANCAN.RO: Fizic, crezi că se potrivesc?

Alexandra: Da, se potrivesc. Amândoi usnt înalți, dau bine în cuplu.

Noua concurentă din emisiunea Love Island nu ar refuza, totuși, un nou partener

CANCAN.RO: Spune-ne câteva lucruri despre tine, ce te-ar determina să începi acum o relație nouă, serioasă? Cum ar trebui să fie acel om?

Alexandra: Un bărbat foarte matur, care să știe ce-și dorește de la viață. Un bărbat foarte tandru, iubitor.

CANCAN.RO: Ce văd bărbații prima oară la tine?

Alexandra: Fizicul. Asta este generația în care trăim și cam asta vede toată lumea la toată lumea, din păcate. Dar apoi mă descoperă și îi place felul meu de a fi.

CANCAN.RO: Care crezi că e cea mai mare calitate pe care o ai?

Alexandra: Sunt foarte sinceră, sunt loială, devotată, prietenoasă.

CANCAN.RO: Și defecte?

Alexandra: Câteodată sunt prea suspicioasă și arogantă.

