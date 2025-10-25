I-a greșit iubitei și i-a cumpărat un Porsche. Mesajul scris pe mașină, însă, s-a viralizat!

Orașul Cluj-Napoca a fost martorul unui gest impresionant, care a atras atenția trecătorilor și a stârnit reacții virale pe rețelele de socializare. Iată ce mesaj era scris pe o mașină de lux din Cluj!

Într-un context în care cadourile obișnuite nu mai par suficiente, un bărbat a decis să recurgă la o demonstrație excepțională de afecțiune pentru a-și împăca partenera, alegând să transforme o stradă din centrul orașului într-un adevărat spectacol vizual.

Ce mesaj era scris pe o mașină de lux în Cluj

O mașină de lux, decorată cu baloane în formă de inimă și o fundă uriașă, a fost fost plimbată prin întreg orașul. Bolidul a fost inscripționat cu mesajul clar și direct „Iartă-mă, iubirea mea”, semn că gestul nu era doar un cadou, ci și o încercare de reconciliere. Impactul vizual a fost imediat: mașina nu doar că a atras privirile, dar a și transformat momentul într-o scenă spectaculoasă, ce nu a trecut neobservată de trecători.

Imaginile cu mașina au fost filmate și distribuite rapid pe platformele de socializare, în special pe TikTok, unde au acumulat mii de vizualizări într-un timp foarte scurt. Postările au generat un val de comentarii. Mulți utilizatori au remarcat generozitatea și implicarea bărbatului, considerând că acesta a depășit orice așteptări în încercarea sa de a-și recâștiga iubirea.

”Fiecare cum gândește, dar nu m-aș vinde pentru nimic, nici chiar pentru o mașină de lux. Nu sunt vreo mare bogată, dar mașina, dacă mă iubești, mi-o oferi din iubire, nu pentru a te ierta că mi-ai greșit” „Nici scuzele nu-s ieftine la Cluj”, „Asta e de la Bogdan de la Ploiești către Cristina Pucean”, „Pare gravă situația la așa mașină!, au fost câteva mesaje pe social media.

