Acasă » Exclusiv » Andreea Bostănică pare că trăiește o viaţă de lux, dar alta e realitatea: are un secret care i-a băgat contabila în fibrilaţii. Îngropată în datorii!

De: Keva Iosif 15/08/2025 | 23:40
Una arată pe rețele sociale, alta e realitatea! În timp ce Andreea Bostănică pare că trăiește un vis fără limite, firma ei este îngropată în datorii de aproape 1 milion de euro și pericolul unor probleme financiare este tot mai real. În spatele achizițiilor scumpe (evident, făcute din banii ei, așa cum susține) se ascunde un tablou financiar tulbure, care contrastează puternic cu stilul de viață pe care îl afișează public. Numai Andreea știe cum face față acestei combinații periculoase! 💣

Andreea Bostănică trăiește viața pe care multe și-o imaginează doar în vise. Vila ei imensă din Pipera se învârte după soare, iar interiorul este un amestec de lux și rafinament care ar putea face invidioasă orice influenceriță de top. În curtea ei stau parcate mașini care taie respirația – recent și-a adăugat în colecție un Lamborghini Urus, pe lângă un Mercedes G-Class. Pe rețelele sociale, Andreea își împărtășește viața ca un adevărat spectacol: buchete imense de flori, baloane colorate și cadouri cu bijuterii și haine de lux. Mai nou, inclusiv zboruri cu avioane private!

Lucrează pentru visurile tale”, își îndeamnă ea ”suratele”, când mai afișează câte o harfă. Cu siguranță multe fete i-au urmat exemplul și acum duc același stil de viață 🙄

Gestul lui TRUMP față de PUTIN în Alaska. Întâlnire de GRADUL 3! Ce i-a cerut liderul de la Casa Albă
Gestul lui TRUMP față de PUTIN în Alaska. Întâlnire de GRADUL 3! Ce...
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai 4.500 lei pe lună
Am făcut calculul complet. Ce pensie primești în august, dacă, până acum, aveai...

Ca să nu mai spunem că firma Andreei, Elegance by Andreea Bostănică S.R.L., a fost înregistrată la scurt timp după ce iubitul ei milionar (neoficial), nepotul fostului președinte al Uzbekistanului, Akbar Abdullaev, zis „Abush”, a venit în România, cerând azil politic, după ce a fost acuzat în țara natală de o fraudă spectaculoasă.

Așa cum am mai explicat într-un alt articol, firma Andreei are sediul în același complex rezidențial din Șoseaua Pipera Nr. 48A în care Abush și-a înregistrat afacerile, iar apartamentul pe care Andreea se laudă că l-a cumpărat la 19 ani se află tot în același complex.

Andreea Bostănică alături de Abush

Viața pe TikTok vs. conturile reale

Realitatea financiară a firmei Andreei arată, însă, un tablou diferit față de cel  pe care îl afișează ea pe TikTok sau Instagram. În 2024, firma ei a înregistrat venituri totale de doar 101.290 de lei, cu o cifră de afaceri netă de 92.030 de lei. În același timp, datoriile totale au urcat spectaculos la peste 4,1 milioane de lei!

Mai mult, ea a cerut recent extinderea obiectului secundar de activitate al firmei cu un cod CAEN 4774 – Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice, în magazine specializate. Deloc dubios! 😉

Și totuși, Andreea Bostănică nu pare să resimtă lipsa banilor. Ba dimpotrivă! Se afișează constant cu genți scumpe, bijuterii, flori, cadouri cu nemiluita care ar putea alimenta un magazin de lux, iar casele și mașinile se înmulțesc de la o zi la alta.

Este imaginea perfectă a unei influencerițe de top, dar în spatele acestei aparențe se ascunde un contrast uluitor: firma sa, cu datorii masive și venituri modeste, nu reflectă deloc viața luxoasă pe care o afișează public. Secretul îl știe doar ea!

