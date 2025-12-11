Acasă » Bancuri » BANC | De ce nu e bine să trimiți melcul după băutură

De: Irina Vlad 11/12/2025 | 18:09
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un banc de nota 10. Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Te vei amuza copios atunci când vei află ce s-a întâmplat după ce l-au trimis pe melc să le cumpere băutură. Spor la râs și voie bună!

Se întâlnesc ursul, vulpea și lupul în pădure, dar nu au nimic de băut. Întâmplător trece pe acolo melcul singuratic.

– Băi, melcule, zice lupul, nu vrei să stai cu noi? Melcul dă ușor din cap, semn că ar vrea.

– Atunci ia banii ăștia, du-te în sat aici aproape și ia ceva tărie să ne dregem și noi.

Melcul ia bucuros banii de la lup și pleacă degrabă. Trece o oră, trec două, trec trei și melcul nu mai apare cu băutura.

– Fiți atenți că ăsta s-a tirat cu banii… îl omor! Zice lupul.

– Îl joc în picioare! Adaugă ursul.

Din apropiere, melcul le răspunde: Bă, dacă mai ziceți ceva, nu mă mai duc deloc!

Intră, nu-ţi fie frică. Câinele e castrat

Intră, nu-ţi fie frică. Câinele e castrat.

– Dar ce, crezi că mie îmi e teamă că mă violează? Mie îmi este teamă că mă muşcă.

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac

O broscuţă ţestoasă se urca în vârful unui copac şi când ajunge în varf se aruncă în gol. Se repeta faza de vreo două ori… între timp, pe o creangă alăturată, 2 păsări vorbesc:

– Iubito, nu crezi ca e timpul să-i spunem că e înfiată?

Un vas cu marinari a ancorat pe o insulă

Un vas cu marinari a ancorat pe o insulă. Un marinar îl întreabă pe un localnic:

-Sunt rechini pe-aici?

-Nici unul.

Intră în apă şi simte o prezenţă.

-Domnule, aţi spus că nu sunt rechini.

-Păi, nu-s că le e frică de crocodili!

