Acasă » Știri » Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București: „Avea în portofel doar 200 de lei”

Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București: „Avea în portofel doar 200 de lei”

De: Alina Drăgan 08/12/2025 | 08:15
Povestea virală a lui Moș Nicolae din LIDL București: Avea în portofel doar 200 de lei
Povestea virală a lui "Moș Nicolae" din LIDL București /Foto: Facebook @ Ionut Ghita

Uneori, adevăratele lecții în viață vin de acolo de unde te aștepți cel mai puțin. Iar o astfel de „lecție” a devenit virală în mediul online. Povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București i-a impresionat pe internauți. Cum a reușit un bărbat să îi lase fără cuvinte pe toți? Gestul lui a devenit viral.

Luna decembrie a venit, iar odată cu ea și magia sărbătorilor. Ne apropiem cu pași repezi de final de an, iar în această perioadă timpul parcă se scurge altfel și se trăiește diferit. În această perioadă cei mici sunt cei mai entuziasmați, iar Moș Nicolae deja le-a adus zâmbetul pe buze.

Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București

În dimineața zilei de 6 decembrie, cei mici au trăit primele emoții ale sărbătorilor. Cu mult entuziasm, copiii și-au verificat ghetuțele și s-au bucurat de cadourile primite. Însă, adevărata magie a sărbătorilor a fost sesizată de clienții un supermarket din Capitală.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

În mediul online a devenit virală povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București. Adevăratul Moș Nicolae nu poartă barbă și nu vine cu sania. El stă la coadă la LIDL, cu un pulover simplu și mâinile obosite ascunse la spate. Și este gata să dea și ultimul bănuț din buzunar pentru a face un micuț fericit.

Asta a făcut un părinte care muncește din greu. Fără să țină cont de alte lucruri, cu ultimii bani din portofel, a mers la magazin și a fost dispus să îi cheltuie pe toți, doar pentru a-și face copilul fericit.

„Adevăratul Moș Nicolae nu poartă barbă și nu vine cu sania. El stă la coadă, cu un pulover simplu și mâinile obosite ascunse la spate, așteptând în liniște. Pe bandă nu sunt doar dulciuri, mandarine și o sticlă de cola — sunt mici bucăți de fericire pregătite cu grijă pentru cineva drag. Avea în portofel doar 200 de lei. I-a scos pe toți ca să plătească, probabil fără să știe cât va costa în final… dar faptul că era gata să îi dea pe toți spune totul.

Magia sărbătorilor nu stă în cutii frumos ambalate, ci în iubirea tăcută a părinților — în sacrificiile lor invizibile, în gesturile mici care aduc cele mai mari zâmbete. Asta e adevăratul Moș Nicolae: obosit, anonim, dar cu sufletul plin”, a povestit în mediul online unul dintre clienții LID.

Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București /Foto: Facebook @ Ionut Ghita

Acesta l-a observat pe bărbat, iar gestul lui l-a impresionat. A povestit totul în mediul online, iar internauții au fost și ei mișcați. Povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București a devenit virală și mulți au fost cei care au aplaudat atitudinea și gestul acestuia.

Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025

Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion 2025-2026. Iarna de poveste se lasă așteptată

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Știri
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Știri
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în ...
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×