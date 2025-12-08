Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București: „Avea în portofel doar 200 de lei”

Uneori, adevăratele lecții în viață vin de acolo de unde te aștepți cel mai puțin. Iar o astfel de „lecție” a devenit virală în mediul online. Povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București i-a impresionat pe internauți. Cum a reușit un bărbat să îi lase fără cuvinte pe toți? Gestul lui a devenit viral.

Luna decembrie a venit, iar odată cu ea și magia sărbătorilor. Ne apropiem cu pași repezi de final de an, iar în această perioadă timpul parcă se scurge altfel și se trăiește diferit. În această perioadă cei mici sunt cei mai entuziasmați, iar Moș Nicolae deja le-a adus zâmbetul pe buze.

Povestea virală a lui „Moș Nicolae” din LIDL București

În dimineața zilei de 6 decembrie, cei mici au trăit primele emoții ale sărbătorilor. Cu mult entuziasm, copiii și-au verificat ghetuțele și s-au bucurat de cadourile primite. Însă, adevărata magie a sărbătorilor a fost sesizată de clienții un supermarket din Capitală.

În mediul online a devenit virală povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București. Adevăratul Moș Nicolae nu poartă barbă și nu vine cu sania. El stă la coadă la LIDL, cu un pulover simplu și mâinile obosite ascunse la spate. Și este gata să dea și ultimul bănuț din buzunar pentru a face un micuț fericit.

Asta a făcut un părinte care muncește din greu. Fără să țină cont de alte lucruri, cu ultimii bani din portofel, a mers la magazin și a fost dispus să îi cheltuie pe toți, doar pentru a-și face copilul fericit.

„Adevăratul Moș Nicolae nu poartă barbă și nu vine cu sania. El stă la coadă, cu un pulover simplu și mâinile obosite ascunse la spate, așteptând în liniște. Pe bandă nu sunt doar dulciuri, mandarine și o sticlă de cola — sunt mici bucăți de fericire pregătite cu grijă pentru cineva drag. Avea în portofel doar 200 de lei. I-a scos pe toți ca să plătească, probabil fără să știe cât va costa în final… dar faptul că era gata să îi dea pe toți spune totul. Magia sărbătorilor nu stă în cutii frumos ambalate, ci în iubirea tăcută a părinților — în sacrificiile lor invizibile, în gesturile mici care aduc cele mai mari zâmbete. Asta e adevăratul Moș Nicolae: obosit, anonim, dar cu sufletul plin”, a povestit în mediul online unul dintre clienții LID.

Acesta l-a observat pe bărbat, iar gestul lui l-a impresionat. A povestit totul în mediul online, iar internauții au fost și ei mișcați. Povestea lui „Moș Nicolae” din LIDL București a devenit virală și mulți au fost cei care au aplaudat atitudinea și gestul acestuia.

