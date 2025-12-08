Acasă » Știri » Ce meserie a practicat Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică. Are un CV impresionant

Ce meserie a practicat Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică. Are un CV impresionant

De: Anca Chihaie 08/12/2025 | 08:39
Ce meserie a practicat Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică. Are un CV impresionant
Ciprian Ciucu este noul primar al Capitalei

Ciprian Ciucu este, în prezent, unul dintre cei mai vizibili politicieni din România, ocupând funcția de primar general al Bucureștiului. Deși succesul său politic este bine cunoscut, parcursul său profesional înainte de a intra în politică este mai puțin mediatizat. Înainte de cariera politică, Ciucu a avut o activitate bogată și diversificată în domeniul comunicării, administrației publice și formării profesionale.

Ce meserie a practicat Ciprian Ciucu înainte de a intra în politică

Primii pași ai lui Ciprian Ciucu în carieră au fost legați de jurnalism și comunicare. A activat ca jurnalist și comentator politic în diverse publicații, redactând articole și analize pe teme de politică și administrație publică. Această experiență i-a oferit o bază solidă în înțelegerea mecanismelor decizionale și a relațiilor instituționale, abilități care s-au dovedit extrem de utile ulterior în cariera politică.

Pe lângă jurnalism, Ciucu a ocupat funcții de responsabil cu relațiile cu presa în instituții publice, activitate care l-a ajutat să dezvolte competențe în comunicare strategică, organizarea conferințelor și gestionarea campaniilor de informare.

Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București. Cum a reacționat când a aflat din ce este făcută
Această turistă din SUA a comandat ciorbă de burtă într-un restaurant din București....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

După perioada în presă, Ciprian Ciucu a intrat treptat în domeniul administrației publice, participând la proiecte și programe complexe de dezvoltare instituțională și evaluare a serviciilor publice. Activitatea sa a acoperit atât România, cât și proiecte internaționale în diverse state europene, implicându-l în analiza cadrului legal, dezvoltarea capacității instituționale și crearea de instrumente pentru monitorizarea serviciilor publice.

Ciprian Ciucu a devenit primarul general Capitalei. Foto: Inquam photos

În această perioadă, Ciucu a ocupat funcții de management de proiect și expert în formare profesională, responsabil pentru elaborarea curriculumurilor de instruire, organizarea sesiunilor de training și evaluarea impactului acestora. A coordonat echipe de experți, dezvoltând competențe solide de leadership, planificare strategică și management al proiectelor.

Paralel cu activitatea în administrație, Ciprian Ciucu a acumulat experiență în consultanță, monitorizare și evaluare a politicilor publice. A elaborat rapoarte, analize și recomandări pentru optimizarea proceselor administrative și a serviciilor publice la nivel local și central. Această experiență i-a oferit o perspectivă amplă asupra funcționării instituțiilor și a mecanismelor de guvernare, contribuind la consolidarea expertizei sale în politici publice și managementul administrației.

Momentul decisiv l-a reprezentat anul 2020, odată cu câștigarea Primăriei Sectorului 6, mandat în timpul căruia a pus accent pe modernizarea spațiilor publice, atragerea fondurilor europene și reorganizarea aparatului administrativ.

Educație și formare profesională

Pe plan academic, Ciprian Ciucu este absolvent al Facultății de Științe Politice, iar ulterior a obținut un masterat în Politici Publice și Integrare Europeană. Pregătirea sa include și cursuri de management de proiect, formare de formatori, comunicare și relații publice, dezvoltare organizațională, monitorizare și evaluare, precum și planificare strategică.

Aceste studii și cursuri i-au consolidat aptitudinile tehnice și organizaționale, pregătindu-l pentru o carieră în care comunicarea, planificarea și evaluarea sunt esențiale. De asemenea, Ciucu a acumulat competențe digitale solide, incluzând operarea programelor de office, editarea de materiale și design de portaluri web, care au completat pregătirea sa profesională.

Ciprian Ciucu/Foto: social media

Experiența acumulată în formare profesională și managementul proiectelor i-a dezvoltat competențe de leadership și coordonare, precum și capacitatea de a formula recomandări strategice pentru optimizarea activității instituțiilor publice.

Trecerea către politică a venit natural, datorită implicării sale constante în administrația publică și în proiecte de reformă și dezvoltare instituțională. Înainte de a deveni primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu a ocupat funcția de primar al Sectorului 6, dar și alte poziții de conducere și consultanță în cadrul proiectelor de dezvoltare și reformă administrativă.

Pe plan personal, Ciprian Ciucu este căsătorit și are un copil. Este o persoană discretă, care își păstrează viața privată departe de ochii publicului.

CITEŞTE ŞI: Prima gafă de primar a lui Ciprian Ciucu! L-a atacat direct pe Nicușor Dan: „Mi-a scăpat acest lucru”

Live text alegeri locale 2025. Ciprian Ciucu a câștigat Capitala

Tags:
Iți recomandăm
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Știri
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Știri
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine va fi noul primar”
Mediafax
Presa maghiară despre alegerile de la București: „Aproape nimănui nu i-a păsat cine...
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria...
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a încasat peste 1 milion de dolari în 2025
Prosport.ro
FOTO. Parcă sunt surori! Cum arată mama Jaquelinei Cristian, jucătoarea română care a...
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă și nu am dat drumul la căldură”
Adevarul
Trucul românesc care reduce cheltuielile de iarnă. „Am 21 de grade în casă...
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului. „Nu e normal să nu ai căldură iarna. E strigător la cer”
Digi24
Cea mai mare problemă cu care se va confrunta noul primar al Bucureștiului....
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul fiicei să conducă primăria
Mediafax
Situație incredibilă într-o comună din Botoșani: după tată și mamă, a venit rândul...
Parteneri
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia l-au recunoscut apropiații
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformarea uluitoare a prezentatorului celebru, după ce a slăbit spectaculos! Acum e alt om, abia...
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i zic că sunt vărul lui”
Prosport.ro
FOTO. Catrinel Menghia și Diana Munteanu, vizite în apartamentul lui Adi Mutu: „Mi-a spus să-i...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala în dragoste
Click.ro
Roxana Călin, doctoriţa care a îngrozit România în anii ’90. Și-a ucis şi tranşat rivala...
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Digi 24
Italia rămâne alături de Ucraina. Giorgia Meloni anunță trimiterea de ajutoare de urgență
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
Digi24
Cine este și ce avere are Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
Promotor.ro
E legal să oprești cu avariile în fața unei farmacii sau brutării? Răspunsul oficial
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Care este cel mai bine vândut smartphone?
go4it.ro
Care este cel mai bine vândut smartphone?
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
Descopera.ro
Cel mai bătrân STRĂMOȘ al RECHINILOR înota în apele Australiei pe vremea dinozaurilor
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și de anul în care ieși la pensie
Gandul.ro
Tabel pensii în România | Ce pensie vei avea, în funcție de meseria prestată și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Tragedie în fotbalul românesc! „Părintele” Ioan Sdrobiș s-a stins la 79 de ani!
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Cel mai gustos cozonac de Crăciun: Scărlătescu și Bontea s-au pus de acord. Ingredientele secrete
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de ...
Ce mare dorință are Ema, fiica Cristinei Cioran, de Crăciun. Micuța face sărbătorile departe de tatăl ei
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din ...
Dezvăluiri incendiare: Șefa din Primărie, amorezată de bodyguard, plătea călătorii romantice din bugetul local!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Cele 4 zodii care vor avea parte de abundență și mult noroc pe 8 decembrie 2025. Divinitatea le surâde!
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în ...
Anunț de ultimă oră despre starea lui Dan Petrescu! Familia antrenorului a venit de urgență în țară | EXCLUSIV
Vezi toate știrile
×