Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei. Ce firmă deține împreună cu Ciprian Ciucu

08/12/2025
Totul despre Cristina Simona Ciucu, soţia primarului Capitalei
Cristina Simona Ciucu este soția primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. Cei doi formează un cuplu de mulți ani și au împreună un copil.

Dincolo de viața personală, familia Ciucu s-a remarcat prin colaborări profesionale, atât în mediul privat, cât și în zona organizațiilor neguvernamentale, implicându-se în proiecte comune și activități de consultanță.

Cu ce se ocupă Cristina Ciucu

Unul dintre cele mai importante proiecte ale lor este societatea HF Advising SRL, fondată în anul 2005. Compania a avut ca obiect principal de activitate consultanța în domeniul proiectelor europene și dezvoltării instituționale. În cadrul acestei firme, Cristina Simona Ciucu figurează ca administrator, iar Ciprian Ciucu a fost cofondator.

Pe lângă activitatea din mediul privat, Cristina Simona Ciucu a fost prezentă și în zona ONG-urilor. Ea a ocupat funcția de manager financiar în cadrul Centrului Român de Politici Europene (CRPE), conform datelor publice. În aceeași perioadă, numele său apare și ca asociat în HF Advising SRL, ceea ce confirmă implicarea simultană în mai multe proiecte.

Potrivit unor surse, Ciprian și Cristina Ciucu au avut roluri complementare în entități care au derulat proiecte cu finanțare europeană. Activitatea lor s-a intersectat prin colaborări în zona consultanței și a politicilor publice, consolidând profilul profesional al ambilor.

Ciprian Ciucu a devenit primarul general Capitalei. Foto: Inquam photos

Conform declarației de avere depuse de Ciprian Ciucu, soția sa apare ca deținătoare a 50% dintr-un imobil aflat în coproprietate cu edilul. Acest detaliu confirmă implicarea comună în administrarea bunurilor și proiectelor familiale.

Cristina şi Ciprian Ciucu, cuplu de afacerişti

Primele referințe oficiale despre activitatea profesională a familiei Ciucu datează din anul 2013. Documentele disponibile arată că Ciprian Ciucu activa în sfera instituțională, iar ulterior a depus declarații de avere și interese ca membru al Consiliului Național de Integritate (CNI), în anii 2015 și 2016.

Societatea HF Advising SRL a continuat să funcționeze până în 2024. În anul 2016, compania a raportat o cifră de afaceri netă de 31.046 de lei și venituri totale de 32.020 de lei, însă profitul brut declarat a fost „0”, ceea ce indică lipsa de profit. Pentru anul 2024, firma apare activă, dar cu o cifră de afaceri nulă. Veniturile totale consemnate au fost de 2.280 de lei, iar profitul brut declarat s-a ridicat la 1.688 de lei.

Pe lângă implicarea în HF Advising SRL, Cristina Simona Ciucu figurează în declarația de avere a soțului din 2020 cu venituri salariale obținute din activitatea sa profesională în cadrul organizațiilor neguvernamentale.

×