Care este sportul de suflet al lui Ciprian Ciucu, primarul Bucureștiului. Ce jucător l-a fermecat? „E preferatul meu!”

De: David Ioan 08/12/2025 | 07:57
Ciprian Ciucu/Foto: social media
Exit poll-urile realizate de televiziuni l-au indicat pe Ciprian Ciucu, în vârstă de 47 de ani, drept câștigător al alegerilor pentru Primăria Capitalei. Acesta ar fi reușit să adune 36% din voturile exprimate de români la alegerile locale din 2025.

Reprezentantul Partidului Național Liberal s-a situat pe primul loc în toate sondajele, cu un avans considerabil față de contracandidați, ceea ce i-a asigurat o victorie confortabilă.

Ciprian Ciucu, noul primar al Capitalei

Scrutinul de duminică a avut loc după ce Nicușor Dan a fost ales președintele României, lăsând vacant fotoliul de primar general. Interimatul a fost asigurat până acum de Stelian Bujduveanu, însă bucureștenii au decis să acorde mandatul lui Ciprian Ciucu, care va prelua oficial atribuțiile în perioada următoare.

De-a lungul timpului, Ciprian Ciucu a manifestat un interes constant pentru domeniul politic și pentru administrația publică, implicându-se în diverse proiecte și activități care i-au consolidat reputația.

Primarul Capitalei, un adevărat împătimit al sportului

Dincolo de activitatea politică, Ciprian Ciucu se declară un mare admirator al sportului, în special al baschetului. Acesta a mărturisit că idolul său este nimeni altul decât legendarul Michael Jordan, considerat de mulți drept cel mai mare baschetbalist din toate timpurile.

Totodată, Ciucu a recunoscut că a fost fascinat și de fotbal, având ca reper un alt nume uriaș al istoriei sportului mondial: Diego Armando Maradona. În plus, noul edil al Bucureștiului are preferințe și printre sportivii români, pe care îi apreciază în mod deosebit.

„Sportivul meu preferat? Michael Jordan! Dintre cei care nu mai sunt activi, evident că e și Maradona. Cât despre sportivii români, Hagi e de departe favoritul! Am crescut cu Generația de Aur al lui Hagi. Nu ai cum să nu-l iubești pe Hagi! Îmi mai place de Marius Lăcătuș. La baschet e Virgil Stănescu, cu care mă și știu. E un tip foarte, foarte fain. Face foarte mult pentru sport după ce s-a retras din activitate. E foarte tare omul! Evident, e și Cristina Neagu. Mai sunt și Simona Halep, respectiv Ilie Năstase, niște nume mari ale sportului nostru”, a declarat Ciprian Ciucu.

×