Am aflat ce salariu lunar primește Adi Vasile de la Antena 1, pentru a prezenta Survivor 2026

De: Alina Drăgan 08/12/2025 | 07:39
După ce a zburat de la Kanal D la Pro TV, Survivor România se transferă acum la Antena 1. Una dintre cele mai dure competiții revine pe micile ecrane, iar de această dată la cârmă se află un prezentator nou. Este vorba despre Adi Vasile, fost jucător și antrenor de handbal. Ce salariu primește de la Antena 1 pentru a prezenta Survivor 2026?

Survivor 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și… un nou prezentator!

Prezentatorul Survivor România 2026 este Adi Vasile. El este o figură cunoscută în lumea sportului. Are 43 de ani, dintre care 33 i-a petrecut pe terenul de handbal. Adi Vasile a câştigat titluri naţionale şi trofee europene atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM şi a condus echipa națională de handbal feminin la mondiale.

Până nu de mult, Adi Vasile a antrenat echipa de handbal feminin a celor de la CSM București. Ca antrenor câștiga 10.000 de euro pe lună. Însă, acesta a fost demis la începutul lunii noiembrie, iar acum se pregătește să intre în rolul de prezentator Survivor.

Ei bine, Adi Vasile va petrece 6 luni în mijlocul Oceanului Atlantic, iar pentru rolul de prezentator ar urma să încaseze aproximativ 6.000 de euro pe lună de la Antena 1. Deși banii sunt mai puțini ca la CSM București, sportivul este încântat de noul său rol și abia așteptă experiența Survivor 2026.

„Am condus campioni, acum o să conduc supraviețuitori. Cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante ca să câștigi o competiție precum Survivor. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo. Pe de altă parte ar fi să ai putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg.

Cred că momentele cruciale de Survivor le voi trăi fix ca la meci. Sunt convins că va fi o competiţie acerbă, sunt sigur că acea luptă este într-adevăr de supravieţuire şi atunci voi fi conectat 100% cu concurenţii noştri. O să fie un show foarte intens în primul rând! Survivor vine cu multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai și ești obișnuit acasă, iar toate acestea te vor scoate dintr-o zonă de confort”, a declarat Adi Vasile.

Foto: Instagram

