Bombă în showbiz! El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1

Așteptarea a luat sfârșit! Survivor România 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită, iar Antena 1 a făcut și marele anunț. S-a aflat cine este prezentatorul show-ului. Inițial a fost ofertat pe post de concurent, însă producătorilor le-a plăcut de el așa că l-au avansat la rolul de prezentator.

Survivor România 2026 revine pe micile ecrane cu noi provocări și situații limită. În acest an, Războinicii și Faimoșii vor putea fi urmăriți pe Antena 1, format care promite să fie cel mai spectaculos de până acum. Probe noi, mult mai dificile, echipe puternice și stabile, o competiție la un alt nivel și… un nou prezentator!

El este noul prezentator Survivor 2026, de la Antena 1

După ce a zburat de la Kanal D, la Pro TV, Survivor România se mută acum la Antena 1. Însă, postul de televiziune nu a repetat schema și în ceea ce privește prezentatorul și a mizat pe o figură nouă. După ce în spațiul public s-a vehiculat că această poziție o să fie ocupată de Răzvan Fodor, Mihai Morar și Răzvan Simion, Antena 1 aruncă bomba.

Se pare că noul prezentator de la Survivor a fost inițial ofertat pe post de concurent, însă producătorilor de la Antena 1 le-a plăcut mult de el și l-au avansat la poziția de prezentator.

Ei bine, prezentatorul Survivor România 2026 este Adi Vasile. El este o figură cunoscută în lumea sportului. Are 43 de ani din care 33 i-a petrecut pe terenul de handbal.

Adi Vasile a câştigat titluri naţionale şi trofee europene atât ca jucător, cât şi ca antrenor. A adus Champions League în vitrina fetelor de la CSM şi a condus echipa națională de handbal feminin la mondiale.

Adi Vasile este încântat de noul rol și abia așteaptă să „supervizeze” concurenții celei mai dure competiții.

„Am condus campioni. Acum o să conduc supraviețuitori. Să câştigi o competiţie precum Survivor cred că e nevoie de câteva lucruri foarte importante. Pe de o parte ar fi rezistenţa mentală, psihică la cote înalte pentru a performa şi a trăi în acele condiţii grele de acolo, pe de alte parte ar fi să ai o putere şi rezistenţă fizică, iar nu în ultimul rând cred că trebuie să fii un bun strateg. Cred că o să fie un show foarte intens în primul rând. Survivor vine cum multă competiție, multă adrenalină, multe lipsuri. Cred că nu ai acolo nimic din ce ai acasă și ești obișnuit să ai acasă și toate acestea te vor scoate dintr-o zona de confort cu totul și cred că vor demască foarte mult fiecare personaj”, a declarat Adi Vasile.

Încă o vedetă a Antenei 1 a refuzat oferta pentru Survivor: “Nu pot să plec departe de copii” | EXCLUSIV

Teo și Ella Vișan, din nou împreună, la Survivor 2026?! Lovitura pregătită de Antena 1

Foto: Instagram