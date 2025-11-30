Survivor a trecut în ograda Antenei 1 și producătorii se străduiesc să găsească oamenii potriviți pentru a ține publicul aproape. În timp ce unele vedete își doresc statutul de concurenți și sunt refuzate, altele sunt dorite, doar că sunt indisponibile din diferite motive. După Cătălin Bordea, Flavia Mihășan sau Alina Pușcaș, iată că și Oana Zara s-a văzut nevoită să decline oferta, deși i-ar fi surâs o astfel de provocare, după rolul din serialul “Lia, soția soțului meu”. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Oana Zara ne-a explicat motivele care au împiedicat-o să bată palma pentru Survivor, dar ne-a povestit și despre reîntregirea familiei o dată cu mutarea la casă.

După rolul din “Lia”, Oana Zara nu a mai prins un rol în serialele Ruxandrei, însă nu a stat degeaba. Actrița a jucat în două filme, dar și în piese de teatru și este antamată pentru alte proiecte.

Oana Zara: “Ne-am mutat la casă”

CANCAN.RO: Cum a fost 2025 pentru tine?

Oana Zara: Intens, cu multe schimbări, am avut multe proiecte. Mi-a plăcut mult. Ne-am mutat și la casă. Când te muți la casă, parcă timpul devine mai scurt pentru că tot timpul găsești ceva de făcut.

CANCAN.RO: V-ați luat casă sau locuiți cu chirie?

Oana Zara: Nu, stăm în chirie. Avem o curte destul de micuță, dar avantajul este că avem și terasă deasupra. Avem un motan.

CANCAN.RO: E noul membru al familiei?

Oana Zara: El e demult în familia noastră, doar că la ultima chirie unde am stat nu am avut voie cu animale de companie și l-am dus puțin la părinții mei. Acum că ne-am mutat, l-am recuperat. S-a reîntregit familia.

CANCAN.RO: Ai jucat în piese de teatru, ai fost pe marele ecran cu 2 filme.

Oana Zara: Da, “Vecina” și filmul “Povestiri din Bocșa” cu Ioan Cărmăzan, chiar acum mergem la Chișinău pe 1 Decembrie. Și în continuare am mai primit niște oferte tot așa pe filme de lungmetraj. Așteptăm să se încălzească puțin, să putem începe să filmăm.

Oana Zara: “N-a fost momentul potrivit pentru că am alte proiecte deja planificate”

CANCAN.RO: Sunt și noutăți pe partea de seriale?

Oana Zara: Momentan nu. Îmi este foarte dor, mai ales de oameni, de atmosfera aia. Când stai atât de mult timp pe set, devin familia ta și de ei chiar mi-e dor. Am zis că merg să-i vizitez.

CANCAN.RO: Reality-show-urile te tentează? Ai avut oferte?

Oana Zara: Mi-ar plăcea foarte mult Power Couple și Asia Express. Și Te cunosc de undeva. Mi se pare cele mai mișto. M-aș duce oricând.

CANCAN.RO: Bogdan e de acord să faceți echipă?

Oana Zara: Da. Lui i-ar plăcea mai ales la “Te cunosc de undeva”, că e cu cântat. Acolo eu puțin o să mă ascund în spatele lui.

CANCAN.RO: Dar oferte ai primit?

Oana Zara: Am primit pentru un alt show.

CANCAN.RO: Survivor?

Oana Zara: Da.

CANCAN.RO: Și nu te tentează?

Oana Zara: Mi-ar fi plăcut foarte mult să merg. Îmi place să accept challenge-uri, doar că n-a fost momentul potrivit pentru că am alte proiecte deja planificate. Și n-aveam cum să le spun oamenilor că renunț pentru asta.

