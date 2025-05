Oana Zara a dat tot din casă! Ce a descoperit actriţa după 10 ani de relaţie cu Bogdan Medvedi: „Am lăsat-o așa… Mai avem câteva lucruri de încheiat”

Oana Zara și Bogdan Medvedi s-au întâlnit la un concert, în urmă cu 10 ani, iar de atunci continuă să scrie viitorul împreună. Actrița și artistul nu au pus niciodată presiune pe semnarea actelor la Starea Civilă, considerând prioritare carierele lor, dar și maturizarea necesară înainte de a deveni părinți. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Oana Zara a explicat motivele pentru care nu au făcut marele pas, dar și faptul că întâi va îmbrăca rochia de mireasă și apoi va deveni mamă.

După rolul Dana în serialul “Lia, soția soțului meu”, Oana Zara nu a mai fost în cărți pentru cele două seriale TV care rulează la Antena 1. Însă actrița nu a stat degeaba, canalizându-și energia spre filme și piese de teatru. Actrița consideră că 2026 ar putea fi anul în care ea și Medvedi ar putea deveni oficial o familie.

Oana Zara: “Am zis că merg în vizită pe la ei să le mai amintesc: hei, trăiesc!”

CANCAN.RO: Ce mai faci, Oana? Ce proiecte ai?

Oana Zara: Tocmai am terminat filmările pentru filmul „Vecina”, care este făcut de Mircea Bravo și va fi lansat undeva în octombrie. Este o comedie foarte tare, scriptul este foarte bun, cu siguranță o să rupă. Am așa un sentiment. Și mi-a plăcut foarte mult, am stat o lună la Cluj. Iar acum filmez pentru un film care este deja filmat, lipsește o secvență. Este în regia lui Ioan Cărmăzan. Și o să filmez acolo o secvență și cam atât. Despre acesta nu pot să vă zic prea multe.

CANCAN.RO: Joci și în piese de teatru?

Oana Zara: Am avut spectacol aici, la Teatru Național – “Proștii sub clar de lună”, reinventat puțin, ajustat la zilele noastre în regia lui Marcel Țop și cam atât.

Citește și: Cum s-a răzbunat iubitul pe Oana Zara, după ce a aflat că se sărută și cu alți bărbați. ”Cel mai greu pas din relația noastră!”

CANCAN.RO: Dar de vreun serial îți este dor? Ai dat vreun casting? Ești în cărți?

Oana Zara: Încă nu știu nimic de serial, mi-e foarte dor, mi-e dor de oamenii mei, am fost ca o familie acolo și vedem. Am zis că merg în vizită pe la ei să le mai amintesc: hei, trăiesc!

Oana Zara: “Mi-am dat seama de ce nu ne-am căsătorit”

CANCAN.RO: Și legat de planurile ca și familie, ce se mai aude?

Oana Zara: În curând, da, așteptăm. Mai avem câteva lucruri de încheiat, știi că mi-am dat seama de ce nu ne-am căsătorit. Eu am fost tot timpul cu școala, am făcut coregrafie, am avut licență, master, după aceea actorie încă trei ani. Și cred că de asta am lăsat-o așa, mai încolo, ca eu să-mi așez lucrurile, la fel Bogdan să-și așeze lucrurile și apoi să fim așa pregătiți să-i oferim ce e mai bun copilului nostru, să fim și noi atât de maturi încât să reușim să-l facem pe el fie un om bun.

CANCAN.RO: Lămurește-mă dacă ne dai vreo veste…

Oana Zara: Nu, nu, nu, nicio veste momentan, mai avem, mai așteptăm puțin.

Oana Zara: “Un moment special și vreau să fie așa cum l-am visat când eram mică”

CANCAN.RO: Dar întâi să fie copilul sau întâi nunta?

Oana Zara: Întâi nunta, așa ne dorim.

CANCAN.RO: Și ce șanse sunt să fie anul ăsta? Mai prindeți ceva pe final de toamnă?

Oana Zara: Anul ăsta nu cred, pentru că e un moment special și vreau să fie așa cum l-am visat eu când eram mică. Cred că la anul o să ne luăm un wedding planner și vedem ce o să fie.

Foto: Instagram

Citește și: După ce a ales să meargă pe mâna lui Theo Rose, Bogdan Medvedi, favoritul de la ”Vocea României” rupe tăcerea! ”Părinții au crezut că glumesc!” Ce a făcut iubita

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.