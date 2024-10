După ce a ales să meargă pe mâna lui Theo Rose, Bogdan Medvedi, favoritul de la ”Vocea României” rupe tăcerea! ”Părinții au crezut că glumesc!” Ce a făcut iubita

Bogdan Medvedi a făcut senzație la Vocea României prin interpretarea piesei “Lose Control” întorcând toate scaunele juraților. Smiley, Theo Rose și Horia Brenciu, Irina Rimes și Tudor Chirilă și l-au dorit în echipa lor. Soțul Ginei Pistol a folosit butonul super block, eliminându-l astfel pe Chirilă din schemă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, artistul ne-a spus de ce a ales să meargă pe mâna lui Theo Rose și a lui Brenciu în etapele următoare, dar și că ar fi suferit dacă Tudor Chirilă nu i-ar fi apreciat prestația pe scena show-ului de la Pro TV. În primă fază, artistul a ținut secretă participarea la Vocea României față de părinți.

Bogdan Medvedi este pasionat de mic de muzică, iar talentul îl moștenește de la mama lui. Doamna Medvedi – cântă și ea – voce și pian – a fost cea care l-a îndrumat și l-a încurajat să își urmeze visul. După participarea la X Factor, Bogdan Medvedi s-a lansat în showbiz cu trupa Maxim, manager fiind Adrian Sînă, trupă cu care a și devenit cunoscut. De 9 ani, cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu actrița Oana Zara, iar prin participarea la Vocea României și-a dorit să iasă din zona de confort și să își învingă anumite frici.

Bogdan Medvedi: „Părinții nu au știut că merg la Vocea României, au aflat abia după etapa de blind și inițial au crezut că glumesc”

CANCAN.RO: Ce te-a determinat să participi la Vocea României?

Bogdan Medvedi: Simțeam că am nevoie să restabilesc o conexiune cu oamenii, mi-am dorit să mă audă cât de mult îmi place să cânt, să ies din zona de confort, să mă pun în dificultate. Nu e ușor să mergi la un concurs unde contează doar vocea, în industrie e diferit. Aici e un concurs live.

CANCAN.RO: Ce au spus părinții despre decizia ta? Dar iubita?

Bogdan Medvedi: Părinții nu au știut că merg, au aflat abia după etapa de blind și inițial au crezut că glumesc, iar Oana m-a susținut încă de la început.

CANCAN.RO: Cum ai ales piesa? Ai avut emoții pe scena de la Vocea României?

Bogdan Medvedi: “Lose control” a fost piesa mea preferată anul ăsta și am zis ca e perfectă pentru concurs și Teddy Swims e unul din artiștii mei preferați la ora asta. Am avut emoții foarte mari în seara aia, nu mă așteptam. Dacă aș fi cântat pe un stadion cu 50.000 de oameni, nu aș fi avut atâtea emoții. Cred ca postura de concurent m-a făcut să le simt așa.

Bogdan Medvedi: „Abia când am deschis ochii am văzut ca s-a întors și Tudor Chirilă”

CANCAN.RO: Spuneai că a fost o luptă cu propriul orgoliu și propriile frici. Ce temeri aveai și de la ce au pornit?

Bogdan Medvedi: Aveam o frică să nu mă judece oamenii că am avut deja un mare succes cu Maxim, acum câțiva ani, și bineînțeles frică să nu dezamăgesc. Iar pentru mine postura asta de concurent a reprezentat o provocare uriașă.

CANCAN.RO: Te așteptai să întorci toate scaunele antrenorilor?

Bogdan Medvedi: Îmi doream foarte mult și cumva aș fi considerat prestația mea ca fiind una nesatisfăcătoare dacă nu reușeam să-i întorc pe toți. Și partea care nu s-a văzut foarte clar în emisiune este că eu am închis ochii când cântam finalul de frază și Tudor nu era întors, practic eram dezamăgit. Abia când am deschis ochii am văzut ca s-a întors și Tudor Chirilă.

Bogdan Medvedi: „Horia e un profesionist desăvârșit, iar Theo este modelul meu de ambiție și determinare”

CANCAN.RO: Ai avut o alegere dificilă de făcut. De ce ai ales totuși să mergi mai departe în concurs cu Theo și cu Horia Brenciu?

Bogdan Medvedi: Eu, în momentul în care am urcat pe scenă, nu știam pe cine aleg, dacă se întorc toți. M-am tot gândit acasă, am încercat să-mi fac planuri, dar nu am reușit să ajung la o concluzie finală. M-am lăsat dus de moment și am ales natural fix ce am simțit după ce au vorbit toți antrenorii. Horia e un profesionist desăvârșit și am foarte multe de învățat de la el, iar Theo este modelul meu de ambiție și determinare. Mi-am dat seama după cum a vorbit că va fi 100% implicată și, în plus, echipa Horia-Rose are o energie aparte.

CANCAN.RO: Dacă Smiley nu folosea butonul să îl blocheze pe Tudor Chirilă, ar fi stat diferit lucrurile?

Bogdan Medvedi: Nu știu să răspund la întrebarea asta, pentru că exact cum am spus mai devreme, decizia a fost de moment. Mi-a plăcut mult ce mi-a zis Tudor, “că am nevoie de un regizor”, că am nevoie sa îmi dau pumni, cred că echipa Tudor ar fi fost cea mai mare provocare. Foarte curios sunt ce repertoriu mi-ar fi ales el, poate o să am ocazia într-o zi să vorbesc mai mult și să iau niște sfaturi de la el.

Bogdan Medvedi: „Mă bucură foarte mult ca oamenii mă consideră unul dintre favoriți”

CANCAN.RO: S-a vorbit că ești candidat pentru trofeul Vocea României. Dacă vei câștiga, ce planuri ai cu muzica? Dar cu banii pe care îi vei obține odată cu marele premiu?

Bogdan Medvedi: Mă bucură foarte mult ca oamenii mă consideră unul dintre favoriți și asta îmi dă o motivație în plus să dau tot ce am mai bun în următoarele etape. Dacă aș reuși să câștig, probabil că aș investi în cariera mea, aș lansa mult mai multe piese.

CANCAN.RO: Vrei să te reinventezi? Îți dorești o schimbare de stil muzical?

Bogdan Medvedi: Îmi doresc sa explorez cât mai mult, să cânt cât mai mult, să mă duc în toate direcțiile și stilurile ca să-mi dau seama unde mă potrivesc cel mai bine. Îmi place mult muzica comercială, dar mi-ar plăcea să fac și ceva mai deosebit, mai mult de atât.

CANCAN.RO: Ce feedback ai primit din partea familiei și a prietenilor după prestația ta de la Vocea României?

Bogdan Medvedi: Toți s-au bucurat foarte mult pentru mine, mi-au scris și m-au sunat de mi s-a încins telefonul.

