Teo și Ella Vișan, din nou împreună, la Survivor 2026?! Lovitura pregătită de Antena 1

În ultimele săptămâni, au început să circule tot mai multe zvonuri despre posibilele nume pe care Antena 1 le-ar lua în calcul pentru noul sezon „Survivor 2026”. Un lucru este cert: mutarea formatului de la Pro TV la Antena 1 deschide calea unor strategii complet noi, inclusiv posibilitatea ca postul să își folosească propriile vedete formate în alte reality-show-uri.

Trecutul arată clar că transferurile dintre formate funcționează și atrag atenția publicului. În anii în care „Survivor” a fost difuzat la Kanal D și ulterior la Pro TV, mai mulți participanți de la „Insula Iubirii” au fost cooptați în competiția din junglă. Printre ei, nume vizibile precum Andi Constantin, Diandra Moga, Karina Fetica, Ema Huruiala, Ema Kovacs sau Darius Măcinic.

Ella Vișan și Teo, concurenți la Survivor?

Acum, cu formatul mutat la Antena 1, scenariul se poate repeta, însă cu o diferență importantă: postul își poate „crește” propriii concurenți înainte de a-i trimite la unul dintre cele mai urmărite reality-uri din România. În mod firesc, atenția s-a îndreptat către vedetele recente ale „Insula Iubirii”, emisiune care a generat un val uriaș de discuții în mediul online și pe rețelele sociale.

Din valul de zvonuri, două nume sunt repetate cel mai des: Ella Vișan și Teo Costache. Amândoi sunt printre cele mai puternice prezențe ale sezonului actual din „Insula Iubirii”, iar povestea lor este una care a reușit să capteze publicul încă de la începutul filmărilor din Thailanda.

Ella Vișan a intrat în emisiune cu intenția de a-și testa relația cu logodnicul ei, Andrei Lemnaru, cu care plănuia să se căsătorească. În primele ediții, părea hotărâtă să își păstreze echilibrul și să ducă testul la bun sfârșit fără abateri majore. Totuși, dinamica neașteptată dintre ea și ispita Teo Costache a schimbat complet direcția parcursului ei în emisiune.

În acest moment, însă, toate informațiile rămân la nivel de zvon. Antena 1 nu a confirmat niciun nume pentru „Survivor 2026”. Cu toate acestea, interesul publicului pentru o eventuală reuniune dintre Ella și Teo în junglă continuă să crească, iar scenariul îi intră tot mai des în atenția fanilor.

Ella Vișan, prima reacție după ce a fost dată afară de la Antena Stars! A recunoscut motivul: ”Nu îmi este rușine”

Ella Vișan a dispărut după ce a fost dată afară de la Antena Stars! Acum s-a aflat și de ce