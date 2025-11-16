Ella Vișan, prima reacție după ce a fost dată afară de la Antena Stars! A recunoscut motivul: ”Nu îmi este rușine”

Ella Vișan revine în atenția publicului cu o confesiune sinceră despre parcursul ei profesional și personal, după ce fanii au fost curioși să afle de ce a renunțat brusc la televiziune. Devenită cunoscută odată cu participarea la Insula iubirii, tânăra a lucrat pentru o scurtă perioadă la Antena Stars, apoi a dispărut de pe „sticlă”.

Ella Vișan, cunoscută publicului după participarea la Insula iubirii, unde a trăit o poveste intensă alături de ispita Teo Costache, a povestit ce s-a întâmplat cu job-ul ei. După ce a renunțat la planurile de nuntă cu Andrei și a ales să înceapă un nou drum ca femeie singură, fosta concurentă și-a încercat norocul în televiziune. În urmă cu o lună, anunța cu entuziasm că s-a alăturat echipei Viața fără filtru de la Antena Stars, însă recent a decis să încheie această etapă.

Ella Vișan a plecat de la Antena Stars

Ea a explicat că, deși are studii în psihologie și marketing, acestea nu au ajutat-o să evolueze în televiziune și că nu ar fi fost corect să ocupe un loc care ar putea aparține cuiva pregătit special pentru acest domeniu. Ella Vișan recunoaște cu asumare că industria are reguli clare și apreciază efortul celor care se dedică jurnalismului.

Ella Vișan a menționat că experiența a fost valoroasă, însă adevărata ei pasiune rămâne marketingul, job care îi permite să călătorească des între România și Anglia.

„Da, este adevărat: nu mai lucrez la Antena Stars. Și nu, nu îmi este rușine să recunosc. Eu am două specializări la bază, psihologie și marketing, și, sincer, ele nu m-au ajutat să cresc în televiziune. Nu mă ascund cu asta. Televiziunea este o industrie nouă, sensibilă, care are reguli bine definite, iar eu am prea mult respect pentru oamenii care își dedică viața acestui domeniu. Nu era fair să țin un loc ocupat care poate aparține cuiva care chiar se pregătește, studiază și depune efort pentru a fi jurnalist cu adevărat. Dar m-am bucurat de această experiență și de oportunitatea de învăța lucruri noi. Și le mulțumesc pentru șansa oferită!

În plus, jobul meu din marketing este iubirea mea reală, iar situația aceasta chiar a fost în favoarea mea. Eu fac naveta constant între România și Anglia, plec destul de des, am proiecte și aveam nevoie de libertatea aceasta în deplasare.

Le mulțumesc tuturor celor care m-au urmărit, m-au susținut și m-au încurajat.Dar trebuie să fiu asumată și să spun un adevăr simplu; acea că nu pot fi bună la toate. Și este perfect ok. Singura persoană cu care sunt în competiție… sunt eu.

CITEȘTE ȘI: Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică

Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!