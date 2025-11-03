Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!

Abia acum s-a aflat! Deși au încercat să bage totul sub preș după despărțire, CANCAN.RO a aflat adevăratul motiv al separării dintre Andrei Lemnaru și Andrușca, ispita cu care s-a cuplat la Insula Iubirii! Domn din fire, fostul Ellei a încercat să acopere și să mușamalizeze totul, însă, știți cum este, minciuna are picioare scurte! Ai înțeles, Andrușca?

Andrei Lemnaru s-a reorientat rapid după ce Ella Vișan l-a înșelat cu Teo, în toaletă. Supărat că nunta sa a fost anulată, tânărul de la Antena 1 și-a găsit refugiul în brațele ispitei Andrușca. Așa se face că, după doar câteva zile, cei doi s-au distrat de minune, tot în baie. Înțelegeți voi ideea!

Ulterior, Andrei și ispita au ales să plece împreună după bonfire-ul final și să încerce să aibă o relație și afară, în România, lucru care s-a și concretizat. Pentru o scurtă perioadă, concurentul și ispita s-au iubit super intens acăsică. Lanțul de iubire s-a rupt rapid, însă.

Deși Andrei Lemnaru a tot susținut la CANCAN EXCLUSIV că relația s-a terminat, căci nu era pregătit pentru un nou început, și că o respectă în continuare pe fosta sa amică, se pare că adevărul ar fi altul! Nu traumele acestuia ar fi dus la destrămarea poveștii de iubire. Nu, nu, nicidecum! Sursele noastre au aflat o povestioară demnă de filme! Acum, doar voi decideți ce fel de filme!

Vacanța Andrușcăi din Germania i-ar fi pus capac lui Andrei

Să vă povestim ce ar fi aflat sursele CANCAN.RO! Deși totul mergea bine între ei, Andrușca ar fi decis că este momentul să aibă parte de o vacanță singurică, fix în Germania. Nimic de obiectat acum! Poate voia doar să se refacă din punct de vedere emoțional după stresul prin care a trecut în emisiune și să stea câteva zile singurică. Zis și făcut! Blondina și-ar fi făcut bagajele și ar fi plecat în concediu.

Problema a fost că, din greșeală, ar fi luat cu ea și buletinul lui Andrei. Probabil pentru că stăteau deja mult timp împreună, iar lucrurile lor s-au amestecat, așa că Andrușca a comis greșeala capitală!

Când și-a dat seama că iubita sa a plecat cu tot cu buletinul lui în Germania, Andrei s-ar fi gândit că aceasta ar fi o oportunitate excepțională să meargă după ea și să îi facă astfel și o surpriză. Așa că s-a urcat în mașină și a pornit către ispita aflată peste hotare. Din păcate pentru el, înainte de a face aceasta mișcare, și-a mai anunțat un amic de plecare. Spunem din păcate, căci prietenul cu pricina a anunțat-o imediat pe blondină că fostul Ellei se îndreaptă către ea.

Când ar fi auzit că Andrei vine după ea în Germania, ispita sezonului nouă ar fi luat-o razna și l-ar fi sunat urgent să îl împiedice. Pentru că era deja aproape să iasă din țară, tânărul nu ar fi vrut să renunțe la surpriză și ar fi insistat să o viziteze, totuși. Toate rugămințile din lume n-ar fi fost suficiente pentru a o îndupleca pe blondina, care ar fi refuzat vehement să îi permită iubitului ei să vadă unde și cu cine este.

Când a văzut că nu este deloc primit la presupusa cazare a partenerei sale din Germania, Andrei n-a mai avut ce spune, așa că a făcut cale întoarsă și a revenit acasă cu coada între picioare. Sursele CANCAN.RO spun că acesta ar fi, de fapt, adevăratul motiv al separării dintre cei doi îndrăgostiți de la Antena 1.

