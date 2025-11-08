Acasă » Știri » Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică

Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică

De: Anca Chihaie 08/11/2025 | 13:45
Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică
Bianca Dan și Marian Grozavu/ Sursa foto: Antena 1
Fosta concurentă din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, Bianca Dan, a surprins din nou publicul după ce a trecut printr-o serie de intervenţii estetice, inclusiv mărirea bustului. Iată cum s-a fotografiat tânăra acum!

Bianca Dan, una dintre cele mai discutate apariții din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, continuă să atragă atenția publicului prin schimbările spectaculoase de imagine. Cea care a stârnit reacții intense pe micile ecrane s-a reinventat complet, iar ultima transformare confirmă faptul că fosta concurentă pune tot mai mult accent pe aspectul fizic și încrederea în sine.

Cum arată Bianca după ultima operație estetică

Bianca a apelat la o clinică de chirurgie plastică pentru o mărire a bustului cu implanturi de silicon, iar rezultatul nu a întârziat să fie remarcat. La scurt timp după operație, vedeta a publicat o fotografie în care își etalează noul look, semn că este mulțumită de schimbare și își dorește să împărtășească rezultatul cu fanii săi.

Bianca după operație/Foto: Instagram

Pe parcursul emisiunii, Bianca a fost implicată într-o situaţie complicată, aproprierea ei de o ispită masculină, ceea ce a generat tensiuni în relaţia cu Marian. Totuşi, după finalul emisiunii, cei doi s-ar fi împăcat, iar relaţia lor pare să fie în prezent într-o fază mai bună

Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Orașele din România în care ninge șapte zile la rând, potrivit meteorologilor ACCUWEATHER
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale, dar foarte utile
Cum să îngrijești PLANTELE pe timp de iarnă. Puțini cunosc următoarele trucuri banale,...

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Bianca Dan, a decis să facă un pas important în transformarea sa estetică și a ajuns recent în cabinetul medicului estetician care s-a ocupat și de Ella Vișan, o altă participantă din același sezon. Înainte de intervenție, medicul i-a recomandat să renunțe la fumat pentru ca organismul să se poată vindeca ușor și implanturile să fie perfect compatibile.

Motivul REAL pentru care Marian Grozavu i-a dat Biancăi 500 de lei în prima seară în care s-au cunoscut: ”Nu mai interpretați că am plătit-o!”

Domnul Marian a recunoscut tot: Bianca a rămas sau nu însărcinată la Insula Iubirii?

