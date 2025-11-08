Bianca de la Insula iubirii s-a ”tunat”. Cum arată după ultima operație estetică

Fosta concurentă din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, Bianca Dan, a surprins din nou publicul după ce a trecut printr-o serie de intervenţii estetice, inclusiv mărirea bustului. Iată cum s-a fotografiat tânăra acum!

Bianca Dan, una dintre cele mai discutate apariții din sezonul 9 al emisiunii Insula Iubirii, continuă să atragă atenția publicului prin schimbările spectaculoase de imagine. Cea care a stârnit reacții intense pe micile ecrane s-a reinventat complet, iar ultima transformare confirmă faptul că fosta concurentă pune tot mai mult accent pe aspectul fizic și încrederea în sine.

Cum arată Bianca după ultima operație estetică

Bianca a apelat la o clinică de chirurgie plastică pentru o mărire a bustului cu implanturi de silicon, iar rezultatul nu a întârziat să fie remarcat. La scurt timp după operație, vedeta a publicat o fotografie în care își etalează noul look, semn că este mulțumită de schimbare și își dorește să împărtășească rezultatul cu fanii săi.

Pe parcursul emisiunii, Bianca a fost implicată într-o situaţie complicată, aproprierea ei de o ispită masculină, ceea ce a generat tensiuni în relaţia cu Marian. Totuşi, după finalul emisiunii, cei doi s-ar fi împăcat, iar relaţia lor pare să fie în prezent într-o fază mai bună

Fosta concurentă de la Insula Iubirii, Bianca Dan, a decis să facă un pas important în transformarea sa estetică și a ajuns recent în cabinetul medicului estetician care s-a ocupat și de Ella Vișan, o altă participantă din același sezon. Înainte de intervenție, medicul i-a recomandat să renunțe la fumat pentru ca organismul să se poată vindeca ușor și implanturile să fie perfect compatibile.

