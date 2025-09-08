Motivul REAL pentru care Marian Grozavu i-a dat Biancăi 500 de lei în prima seară în care s-au cunoscut: ”Nu mai interpretați că am plătit-o!”

Relația dintre Marian Grozavu și Bianca s-a aflat în centrul atenției fanilor Insula Iubirii atât pe parcursul difuzării emisiunii, cât și după. Cei doi au vorbit despre începutul relației lor, iar oamenii au luat gestul acestuia, cel de a-i da brunetei 500 de lei la prima întâlnire, drept unul greșit. De ce a făcut asta, de fapt?

Bianca și Marian au fost unul dintre cele cinci cupluri care și-au dorit să treacă prin testul dur al fidelității de la Insula Iubirii. Cei doi au reușit să atragă atenția cu relația lor, iar fanii au discutat intens despre modul în care ei s-au cuplat.

De ce i-a dat Marian Grozavu bani la prima întâlnire

Cu toate că au decis să părăsească Insula Iubirii separat, cei doi și-au mai oferit o șansă și spun că sunt mai fericiți ca niciodată. În cadrul emisiunii, cei doi au mărturisit că s-au cunoscut într-un club, iar la plecare Marian i-a oferit Biancăi suma de 500 de lei. Fanii au taxat acest gest și l-au considerat nepotrivit, dar Marian Grozavu a oferit o explicație. Fostul concurent a mărturisit că a simțit nevoia să facă un gest pentru Bianca și să îi dea flori, dar cum nu avea de unde să îi ia în acel moment, a considerat că o sumă de bani ar fi potrivită pentru a-și demonstra aprecierea.

„Haideți să vă explic cum a fost cu banii în club. Eu când m-am întâlnit în seara aia cu ea în club, ea era la o masă alăturată cu niște prietene. A venit, a dansat cu mine, și la final, ea pleca, eu am mai rămas. A zis: eu mă pregătesc să plec. Atunci eu, vrând să fac un gest frumos, să o impresionez cu ceva, știți că acolo circulă mult fetele alea cu trandafiri, şi n-am avut de unde să-i iau un trandafir.I-am zis: Bianca, uite, voiam să-ți iau o floare pentru această seară și mi-aş dori să continuăm mâine. Uite Instagramul, să discutăm. Nu am putut să-ți iau flori pentru că nu am găsit pe nimeni, ia niște bani și vreau să-ți iei tu mâine ceva frumos. O floare, un trandafir. Asta a fost chestia cu banii. Nu mai interpretați că am plătit-o. A plecat, am făcut schimb de Facebook și a doua zi am început să vorbim”,a povestit Marian pe TikTok.

Însărcinată sau nu?

După marea finală Insula Iubirii, fanii au început să își pună semne de întrebare în legătură cu burtica Biancăi. Bruneta a dezmințit zvonurile legate de o posibilă sarcină și a mărturisit că acest pas important va fi făcut după nunta care se va petrece în 2026.

”Să răspund și la întrebarea asta (n.r dacă este însărcinată). Nu, nu sunt însărcinată. Chestia asta a plecat din finala emisiunii. În seara respectivă am făcut o glumă, pentru că atunci când am băut la Insulă am fost mai ”nebună” și de asta a zis Maria ”Tu nu mai bei”, nu pentru că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă. Nu sunt însărcinată. Vă dați seama că atunci când o să fiu o se vadă. Momentan nu sunt”, a spus Bianca Dan pe TikTok.

