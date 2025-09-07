Ce amintire a păstrat Ella Vișan de la Teo, ispita de la Insula Iubirii. O are și acum

În amintirea vremurilor bune și pentru a se asigura că nu va uitat niciodată ceea ce a trăit cu ispita Teo, Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula iubirii, a pus la loc de cinste o amintire dragă sufletului ei. Obiectul l-a primit în dar de la ispita supremă, bărbatul de care s-a îndrăgostit în Thailanda. Iată despre ce este vorba!

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au venit la Insula iubirii să se supună unui ultim test al fidelității înainte cu doar câteva de nuntă. Cei doi au format un cuplu timp de 4 ani, iar luna aceasta ar fi trebuit să devină oficial soț și soție. Socoteala de acasă nu s-a potrivit cu cea din… Thailanda, iar planurile le-au fost date peste cap.

Ce a făcut Ella Vișan cu obiectul primit de la ispita Teo

Încă din primele ediții ale emisiunii, Ella Vișan a simțit să se apropie de ispita Teo Costache, iar lucrurile au avansat mai rapid decât s-ar fi așteptat oricine. Concurenta s-a îndrăgostit, și-a dat jos de pe deget inelul de logodnă de la Andrei și a trăit din plin cele 21 de zile din Thailanda.

Chimia dintre Teo și Ella a fost evidentă încă de la prima întâlnire dintre ispite și concurenți. La prima ceremonie a focului, ispitele au avut de ”însemnat” concurenții cu care își doresc să iasă la primul date. Teo a fost cel care s-a dus punct ochit, punct lovit la Ella și i-a oferit ghirlanda aurie. Concurenta a păstrat simbolul, iar în prezent se află pus la loc de cinste în casa sa.

Deși au plecat împreună de pe insulă, povestea de dragoste dintre Ella și Teo nu a avut un final fericit. Cei doi au continuat să vorbească, însă nu au format un cuplu. În semn de recunoștință și apreciere, concurenta a decis să păstreze ghirlanda aurie pe care a primit-o de la Teo. Pe o rețea de socializare, aceasta a publicat o imagine în care apare locul de cinste în care a fost pus simbolul și elementul care îi va aduce mereu aminte de cele mai frumoase 21 de zile din viața sa.

