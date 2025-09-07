Acasă » Știri » Teo, șantajat încă din noaptea finalei ‘Insula Iubirii’! Câte mii de euro i se cer

Teo, șantajat încă din noaptea finalei 'Insula Iubirii'! Câte mii de euro i se cer

De: Alina Drăgan 07/09/2025 | 10:09
Teo, șantajat încă din noaptea finalei 'Insula Iubirii'! Câte mii de euro i se cer
Teo, șantajat încă din noaptea finalei Insula Iubirii /Foto: Social media
Sezonul 9 Insula Iubirii s-a încheiat, iar unul dintre personajele principale din acest an a fost Teo. Ispita masculină supremă a acestui sezon a făcut ravagii, atât în Thailanda, cât și în rândul fanelor emisiunii. Teo este pe val, însă se pare că popularitatea a venit cu un preț pentru el. Acesta a fost luat în vizor de o persoană răuvoitoare, care i-a spart contul de Instagram. Acum, pentru a-l recupera, Teo trebuie să scoată din buzunar bani frumoși, după cum i s-a cerut.

Teo Costache s-a făcut remarcat în sezonul 8 Insula Iubirii. Cum a avut lipici la public, acesta și-a făcut apariția și în sezonul 9, unde a jucat rolul de ispită supremă. Popularitatea lui a explodat, însă celebritatea a venit pentru el și cu unele aspecte negative. Se pare că ispita nu are doar simpatizanți, ci există și peroane care vor să îi facă rău.

Teo, șantajat încă din noaptea finalei Insula Iubirii

Așa cum spuneam, popularitatea a ajuns să îl coste scump pe Teo Costache. Chiar în noaptea marii finale Insula Iubirii, ispita supremă a rămas fără contul de Instagram, unde avea peste 209.000 de urmăritori. Se pare că cineva i-a spart contul, iar acesta nu mai are acces la el.

Ei bine, pentru a-și recupera pagina de Instagram Teo ar trebui să scoată bani frumoși din buzunar. Acestuia i s-au cerut 5.000 de euro, însă ispita supremă nu pare dispusă să plătească această sumă și refuză să le facă pe plac celor care i-au vrut răul.

„Contul este blocat de un hacker. Se poate recupera, dar se poate recupera tot printr-un hacker foarte, foarte bun. Nu poate să-l deschidă oricine. Cineva mi-a cerut 5000 de euro să mi-l poată recupera. Nu vreau să dau atâția bani, în momentul de față mi se pare mult prea mult.

S-a întâmplat asta pentru că sunt cea mai cunoscută persoană și cel mai pe val din România. Nu mi-a zis cineva direct că vrea să-mi facă rău, dar cu siguranță sunt foarte multe persoane care vor să-mi facă rău”, a declarat Teo, potrivit spynews.ro.

Teo, șantajat încă din noaptea finalei Insula Iubirii /Foto: Social media

Așadar, fanele lui Teo trebuie să știe că acesta acum este prezent doar pe Facebook și TikTok, după ce fost blocat pe Instagram. Ispita supremă este dezamăgită de ce i s-a întâmplat, iar pentru moment nu intenționează să își deschidă un cont nou pe platformă. Rămâne de văzut dacă va reuși să își recupereze pagina.

„Acum mai am doar Facebook și Tik Tok. Sunt singurele conturi de socializare pe care le folosesc în momentul de față, dar doar cele cu foarte mulți urmăritori. Nu știu dacă să-mi mai fac un alt cont de Instagram”, a mai spus Teo.

×