Teo Costache NU vrea să mai fie ispită la Insula Iubirii. A făcut public motivul!

Teo este una dintre cele mai iubite ispite masculine și a reușit să se afle în centrul unor situații controversate pe parcursul participării sale. Din păcate, fanii Insula Iubirii nu vor mai avea ocazia să îl vadă în reality show, iar el a mărturisit motivul pentru care nu va mai participa. Iată ce a spus!

După 2 sezoane în care a pus concurentele pe jar, Teo Costache se retrage din lumea televiziunii. Tânărul își dorește să încheie acest capitol și să se axeze pe alte aspecte din viața lui.

Teo Costache NU vrea să mai fie ispită la Insula Iubirii

Teo și-a luat adio de la fani printr-un mesaj postat în online și a mărturisit că este hotărât să nu mai participe în emisiune. El a mărturisit că nu se mai regăsește în acest rol și că își dorește să evolueze pe plan personal.

La vârsta de 30 de ani, ispita Teo a luat o decizie importantă pentru dezvoltarea lui personală.

„Aici se încheie un capitol din viața mea. Aici se încheie Insula iubirii. Cea mai provocatoare experiență și singura care mi-a schimbat viața în bine. Nu m-aș fi văzut la 30 de ani la o astfel de emisiune, ăsta a fost motivul pentru care mi-am dorit să fac anumite lucruri la vârsta potrivită, ca apoi să nu simt nevoia”, a scris ispita Teo de la Insula iubirii, pe TikTok.

El a vorbit și despre ultima sa experiență în Thailanda, cea din sezonul 10 Insula Iubirii, în care a avut o relație cu Ella.

„Nu am cuvinte să descriu ce am simțit în toată această experiență. Este unică orice trăire acolo, dar de fiecare dată pleci cu câte ceva, iar eu am acumulat bagajul de care aveam nevoie la vârsta mea pentru a continua dezvoltarea personală. Am privit și al doilea sezon, sunt într-o continuă schimbare, dar cu siguranță am multe de îmbunătățit la mine. Îmi doresc să devin cea mai bună versiune pentru mine și viitorul meu”, a mai scris Teo.

Cel mai probabil Teo își dorește să se concentreze pe viața personală și pe relația pe care o are cu bruneta alături de care CANCAN.RO l-a surprins (VEZI AICI).