Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila “secretă” cu Alin Simoiu. L-a “atacat” pe Instagram!

În ultimele săptămâni internetul vuiește şi pe bună dreptate. Teodora de la Casa iubirii este în centrul atenţiei, asta după ce au apărut mai multe imagini cu ea şi cu ispitele de la Insula Iubirii. CANCAN.RO a surprins-o în urmă cu doar câteva zile alături de bombonelul Teo în ipostaze foarte apropiate, dar se pare că tânărul nu este singurul cu care bruneta a avut ceva de împărţit. Alin Simoiu, cel care i-a sucit minţile Biancăi Giurcă în show-ul de la Antena 1, a „atentat” şi la prietena ei. Am aflat toate detaliile poveştii celor doi şi vi le prezentăm pe larg în următoarele rânduri.

Teodora Bănică îşi căuta jumătatea în urmă cu aproape un an, în emisiunea de la Kanad D, dar se pare că norocul nu i-a surâs. A ieşit singură din competiţie, iar de atunci şi-a concentrat atenţia pe proiectele profesionale. Tânăra face muzică, şi-a încercat norocul şi în lumea televiziunii, însă a renunţat rapid la idee. Între timp şi-a ocupat agenda cu lucruri mai importante. Printre ele şi-au făcut loc şi întâlniri cu cele mai râvnite ispite de la Insula Iubirii.

Ispita Alin şi Teodora de la Casa Iubirii, poveste de-o vară

Zilele trecute vă arătam că bruneta a luat masa cu Teo (VEZI AICI IMAGINILE), însă cel care i-a atras atenţia primul a fost Alin Simoiu. Nici nu prea ar fi avut cum să nu-l observe, trebuie să recunoaştem că a pus ochii bine la acel moment. Spunem asta pentru că povestea lor a început atunci când tânărul încă era pe val. Nu că acum n-ar mai fi. Doar că în perioada respectivă, numele lui era pe buzele tuturor, iar fanii aşteptau cu nerăbdare să vadă dacă povestea începută în Thailanda cu Bianca Giurcă o să continue sau nu. Situaţia s-a lămurit repejor, iar Teodora a intrat în peisaj cu paşi mici. I-a dat câteva like-uri pe Instagram şi de acolo a început povestea. Bruneta şi-a încheiat socotelile în Casa iubirii, şi a dat frâu liber sentimentelor cu ispita.

Relaţia lor a durat aproximativ 3 luni, timp în care lucrurile au mers foarte bine între cei doi. Alin i-a făcut o vizită la Buzău, oraşul ei natal, a prezentat-o şi în cercurile lui de prieteni, totul bine şi frumos. În timp însă, cei doi şi-au dat seama că povestea nu are cum să meargă mai departe din cauza faptului că nu prea aveau viziuni comune. Potrivit surselor noastre, Alin era foarte ocupat cu afacerile sale, iar Teo se simţea cam neglijată. Motiv pentru care „dragostea” s-a stins uşor, uşor. Din tot ce a fost n-au mai rămas decât amintirile!

