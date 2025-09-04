Cine este și cu ce se ocupă Teodora Bănică, noua iubită a lui Teo Costache de la Insula Iubirii. Provine dintr-o familie de artiști!

Teo Costache a sedus-o pe Ella Vișan pe insulă, iar la bonfire-ul final cei doi au plecat împreună. Totuși, odată întorși în România, relația lor nu a mai continuat. Teo pare să fi dat uitării idila și trăiește acum o poveste de dragoste cu Teodora Bănică, bruneta care i-a sucit mințile.

Teo Costache, unul dintre cei mai discutați bărbați din sezonul recent al emisiunii Insula Iubirii, a reușit să atragă toate privirile după ce a cucerit-o pe Ella Vișan. Cei doi au trăit clipe pasionale pe insulă și nu s-au ferit să recunoască faptul că între ei a existat și o legătură intimă. La ultimul bonfire, Ella și Teo au decis să plece împreună, lăsând în urmă experiența experimentului social cu promisiunea unui nou început în cuplu.

Totuși, odată ajunși în România, povestea lor nu a avut continuitatea pe care o sperau fanii. Teo Costache pare să fi dat uitării idila de pe insulă și și-a refăcut rapid viața sentimentală. În prezent, ispita trăiește o relație asumată cu o altă femeie, cunoscută în lumea mondenă, Teodora Bănică. CANCAN.RO i-a surprins pe cei doi ținându-se de mână, în timp ce se plimbau relaxați prin Capitală, dovadă clară că între ei există mai mult decât o simplă prietenie.

Cine este Teodora Bănică, noua iubită a lui Teo Costache

Teodora Bănică provine dintr-o familie de muzicieni. Părinții ei, Simona și Cornel Bănică, sunt fondatorii trupei „Protocol”. Originară din Buzău, s-a mutat la Brașov pentru a studia la Facultatea de Muzică, combinând pasiunea artistică cu educația formală. Crescută în mijlocul concertelor și evenimentelor muzicale, Tânăra a moștenit talentul și energia scenică a familiei, formând împreună cu mama sa un duo artistic.

Pe lângă muzică, Teodora și-a făcut remarcată prezența și în televiziune, participând la Casa Iubirii și lucrând acum ca reporter la emisiunea XNS, moderată de Andrei Ștefănescu și Nasrin Ameri.

La Casa Iubirii, a fost descalificată cu o zi înainte de final, din cauza unor mesaje controversate, pe care ea susține că au fost folosite pentru a o împiedica să câștige marele premiu.

