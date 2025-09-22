Domnul Marian a căutat-o pe ispita Teodora, după Insula iubirii. Spune că e totul lapte și miere cu Bianca, dar...

Finalul celui de-al nouălea sezon „Insula Iubirii” a adus multe discuții și întrebări în spațiul public. Unul dintre cele mai controversate personaje, Marian Grozavu, pare că nu a încheiat complet socotelile cu trecutul său din Thailanda. Deși a plecat separat de partenera sa de atunci, Bianca Dan, comportamentul lui ulterior a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales după ce s-a aflat că urmărește în mod constant activitatea ispitei Teodora pe rețelele de socializare.
Pe insulă, Marian a fost pus în fața unor situații complicate, iar relația lui cu Bianca a trecut printr-un test dificil. La ultimul foc de tabără, decizia de a merge pe drumuri separate a părut inevitabilă. Bianca a considerat că relația lor nu mai are un viitor, în timp ce Marian a încercat să o convingă că merită să continue împreună. Însă, odată întorși acasă, cei doi s-au împăcat.
Totuși, povestea nu s-a încheiat aici. Teodora a făcut o remarcă foarte interesantă pentru fanii Insula Iubirii: Marian își petrece timpul verificând conturile de TikTok și Instagram ale acesteia, ispita de care s-a apropiat partenerul Biancăi. Activitatea lui nu este întâmplătoare, fiind descrisă ca o frecvență regulată, aproape obsesivă. Gesturile sale trimit cu gândul la o preocupare constantă, chiar și după ce emisiunea s-a încheiat.
Această atitudine contrastează puternic cu imaginea pe care Marian a dorit să o transmită după show. În aparițiile publice, el a susținut că totul este „lapte și miere” în viața lui actuală, încercând să lase impresia că experiența „Insulei Iubirii” a rămas în urmă. Totuși, acțiunile din online spun altceva: legătura invizibilă cu trecutul încă există, iar conturile Teodorei par să-i stârnească interesul mai mult decât ar fi de așteptat de la cineva care afirmă că a mers mai departe.
„Nici nu mi-aș fi dorit să am un contact cu Marian după finală pentru că nu a fost asumat și atunci când spun un om asumat mă refer la faptul că nu știe să fie un om integru, nu este un om sincer, nu este autentic și nu are curajul să fie cine este el cu adevărat. Nu m-a căutat. În schimb, am observat că îmi verifica contul de TikTok o dată la două zile, de când am ieșit de pe insulă până acum recent. Inclusiv cel de Instagram. Cu ce scop? Nu știu!”, a transmis ispita Teodora.
@insulaiubiriiantena1 ”Îmi verifica contul de Tik Tok… o dată la 2 zile, inclusiv contul de Instagram”.. Declarații în premieră ale Teodorei despre Marian și cum a decurs relația lor, după participarea la Insula Iubirii! Totul pe AntenaPLAY! Tu ai urmărit interviul? https://antenaplay.ro/interviurile-insula-iubirii-teodora-racos/DLZ8YDrOkcz #insulaiubirii #antena1 #fyp #viral #fouryou #videoviral #funnytiktok ♬ original sound – Insula Iubirii România
