Domnul Marian a căutat-o pe ispita Teodora, după Insula iubirii. Spune că e totul lapte și miere cu Bianca, dar...

Finalul celui de-al nouălea sezon „Insula Iubirii” a adus multe discuții și întrebări în spațiul public. Unul dintre cele mai controversate personaje, Marian Grozavu, pare că nu a încheiat complet socotelile cu trecutul său din Thailanda. Deși a plecat separat de partenera sa de atunci, Bianca Dan, comportamentul lui ulterior a ridicat numeroase semne de întrebare, mai ales după ce s-a aflat că urmărește în mod constant activitatea ispitei Teodora pe rețelele de socializare.

Pe insulă, Marian a fost pus în fața unor situații complicate, iar relația lui cu Bianca a trecut printr-un test dificil. La ultimul foc de tabără, decizia de a merge pe drumuri separate a părut inevitabilă. Bianca a considerat că relația lor nu mai are un viitor, în timp ce Marian a încercat să o convingă că merită să continue împreună. Însă, odată întorși acasă, cei doi s-au împăcat.

Domnul Marian a căutat-o pe ispita Teodora

Totuși, povestea nu s-a încheiat aici. Teodora a făcut o remarcă foarte interesantă pentru fanii Insula Iubirii: Marian își petrece timpul verificând conturile de TikTok și Instagram ale acesteia, ispita de care s-a apropiat partenerul Biancăi. Activitatea lui nu este întâmplătoare, fiind descrisă ca o frecvență regulată, aproape obsesivă. Gesturile sale trimit cu gândul la o preocupare constantă, chiar și după ce emisiunea s-a încheiat.

Această atitudine contrastează puternic cu imaginea pe care Marian a dorit să o transmită după show. În aparițiile publice, el a susținut că totul este „lapte și miere” în viața lui actuală, încercând să lase impresia că experiența „Insulei Iubirii” a rămas în urmă. Totuși, acțiunile din online spun altceva: legătura invizibilă cu trecutul încă există, iar conturile Teodorei par să-i stârnească interesul mai mult decât ar fi de așteptat de la cineva care afirmă că a mers mai departe.