Domnul Marian a recunoscut tot: Bianca a rămas sau nu însărcinată la Insula Iubirii?

Marian Grozavu, unul dintre cei mai controversați concurenți de la Insula Iubirii sezonul 9, rupe tăcerea! Domnu’ Marian a decis să spună lucrurilor pe nume după ce mai multe zvonuri au circulat în mediul online, mai exact că iubita lui, Bianca, ar fi însărcinată.

Sezonul 9 de la Insula Iubirii s-a încheiat, iar după numeroase discuții care au avut loc la ultimul lor bonfire, Bianca Dan și Marian Grozavu au decis să plece separați de pe insulă. Domnul Marian nu a fost de acord cu această situație și a încercat din răsputeri să o recucerească pe Bianca. Ulterior, în spațiul public s-au lansat mai multe zvonuri, conform cărora Bianca ar fi, de fapt, însărcinată.

Marian Grozavu, despre o sarcină a Biancăi

Deși aventura din Thailanda s-a terminat, Marian Grozavu și Bianca Dan sunt tot în atenția publicului. Concurentul de la Insula Iubiri a spus totul clar și fără ocolișuri, într-un live pe care l-a făcut în mediul online. Acesta a clarificat fără menajamente întrebările publicului, punând capăt tuturor speculațiilor apărute în ultima vreme.

Întrebat de un internaut dacă partenera lui, Bianca Dan este însărcinată, Marian Grozavu a răspuns clar și răspicat: „Nu, Bianca nu este însărcinată!” Partenerul frumoasei brunete a ținut să sublinieze că, înainte de a deveni părinți, își doresc să facă pasul cel mare:

„Cât despre copil, mai întâi să facem nunta pe care am planificat-o la anul”, a mai spus Marian Grozavu în mediul online.

Marian Grozavu a mărturisit că participarea la Insula Iubirii nu a fost deloc ideea lui, ba dimpotriva. Bianca a spus în repetate rânduri că își dorește să se supună acestui test de cuplu. „Corleone” a specificat că el a refuzat de câteva ori acest lucru, dar Bianca a fost cea care nu a vrut să respecte dorința acestuia.

„A fost dorința Biancăi să mergem la Insulă. Eu nu mi-am dorit. Am refuzat de trei ori, pentru că știam formatul, știam ce presupune și, sincer, nu simțeam nevoia să mă expun acolo. Plus ca nu aveam nici timpul necesar”, a spus Marian.

În timpul unui live pe TikTok, Bianca a dorit să lămurească și ea toate zvonurile care circulă în mediul online și a mărturisit exact care a fost situația și de la ce a pornit, de fapt, totul.

”Să răspund și la întrebarea asta (n.r dacă este însărcinată). Nu, nu sunt însărcinată. Chestia asta a plecat din finala emisiunii. În seara respectivă am făcut o glumă, pentru că atunci când am băut la Insulă am fost mai ”nebună” și de asta a zis Maria ”Tu nu mai bei”, nu pentru că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă. Nu sunt însărcinată. Vă dați seama că atunci când o să fiu o se vadă. Momentan nu sunt”, a spus Bianca Dan pe TikTok.

CITEȘTE ȘI: Bianca, iubita lui Marian Grozavu, însărcinată după Insula Iubirii? „La finală am zis că nu mai beau”

Se detonează bomba după Insula iubirii 2025! Bianca s-a împăcat cu Marian pentru că ar fi însărcinată?!