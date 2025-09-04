Se detonează bomba după Insula iubirii 2025! Bianca s-a împăcat cu Marian pentru că ar fi însărcinată?!

Miercuri, 3 septembrie, a avut loc marea finală de la Insula iubirii. Cuplurile au ajuns față în față, iar tensiunile au atins cote maxime. În cazul Biancă Dan și al lui Marian Grozavu, cei doi au deci să plece separat din Thailanda, însă Corleone nu s-a lăsat așa ușor și a încercat să o recucerească pe iubita lui. Ulterior, în spațiul public s-a lansat ipoteza conform căreia Bianca ar fi gravidă. Cum s-a dat de gol?

Sezonul 9 de la Insula iubirii s-a încheiat. După discuții aprinse și tensionate la ultimul lor bonfire, Bianca Dan și Marian Grozavu au decis să plece separat din Thailanda, căzând de comuna cord să discute și să clarifice neînțelegerile acasă.

Bianca Dan, iubita lui domnu Marian ar fi gravidă

Ceremonia focului dintre Marian și Bianca s-a derulat în tensiune. Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii, le-a prezentat celor doi imagini din vila fetelor și a băieților, cu apropierea dintre Bianca și ispita Mattia, dar și cu tatonările pe care domnu Dan le-a încercat cu ispita Teodora. Cel din urmă s-a ținut tare pe poziție și nu a insitat prea mult – de teamă să nu își strice imaginea. Nu același lucru s-a întâmplat și în cazul Biancăi. Tânăra și-a dus testul până (aproape) la final. Și-a dat frâu liber sentimentelor și a format o conexiune puternică cu ispita Mattia.

După terminarea filmărilor de la bonfire-ul final, cei doi au decis să plece separat de pe insulă, însă s-au revăzut în vila fetelor, iar Corleone a profitat de ocazie și a încercat să o recucerească pe iubita lui. Și a reușit. În final, în Româniam s-au întors ca un cuplu.

În timpul testimonialelor din România, Bianca l-a lăsat pe Marian singur, s-a ridicat, a spus că i s-au umflat picioarele, că se simte rău, simptome care i-au dus pe fani cu gândul către o posibilă sarcină. Comentariile fanilor de la o postare a unui cont de fan page Insula iubirii au lansat o nouă ipoteză în ceea ce privește motivele pentru care Marian și Bianca s-au împăcat.

”E gravidă??” ”E sigur gravidă” ”Și mai e și gravidă” ”Parcă mi se rupe sufletul. Șocantă tranziția… sper că nu e gravidă și a rămas de conjunctură”, au fost o parte din reacțiile utilizatorilor.

