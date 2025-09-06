Acasă » Știri » Bianca, iubita lui Marian Grozavu, însărcinată după Insula Iubirii? „La finală am zis că nu mai beau”

Bianca, iubita lui Marian Grozavu, însărcinată după Insula Iubirii? „La finală am zis că nu mai beau”

De: Irina Vlad 06/09/2025 | 13:32
Bianca Dan și Marian Grozavu/ sursă foto: Antena 1

După ce a fost subiectul mai multor speculații referitoare la faptul că ar fi gravidă, Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula iubirii, a dat cărțile pe față și a vorbit despre acest subiect delicat. De la ce a pornit totul, de fapt? Iubita lui Marian Grozavu nu s-a ferit să spună adevărul. 

Deși aventura de pe Insula iubirii s-a încheiat, Bianca Dan și Marian Grozavu sunt din nou în atenția publicului. În spațiul public au apărut mai multe zvonuri și speculații referitoare la faptul că fosta concurentă ar fi gravidă. De la ce a pornit totul, de fapt, dar și ce are de spus tânăra în apărarea sa?

Este sau nu Bianca Dan gravidă?

După cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Bianca Dan a fost la un pas să se despartă de Marian Grozavu, însă situația dintre cei doi s-a redresat rapid, chiar după terminarea bonfire-ului final. Cei doi au plecat împreună acasă și în prezent formează un cuplu.

Zvonurile conform căroră Bianca ar fi gravidă au pornit după  marea finală a emisiunii – care a fost difuzată miercuri, 3 septembrie. O parte dintre concurenți s-au adunat într-un local din centrul Capitalei (vezi AICI imagini), acolo unde au vizionat și rememorat ultimele ore petecute în Thailanda.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

În timp ce urmăreau marea finală, încercând să facă referire la momentele de pe Insula în care iubita lui a consumat alcool și ”și-a cam făcut de cap”, Marian Grozavu a făcut o glumă la adresa Biancăi și i-a spus ”Tu nu mai bei!”. Ei bine, fanii și telespectatorii s-au dus rapid cu gândul că tinerei i s-ar fi ”interzis” să bea pe motiv că ar fi însărcinată. În timpul unui live pe TikTok, Bianca a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit că nu este gravidă și că toată nebuni a pornit de la o simplă glumă.

”Să răspund și la întrebarea asta (n.r dacă este însărcinată). Nu, nu sunt însărcinată. Chestia asta a plecat din finala emisiunii. În seara respectivă am făcut o glumă, pentru că atunci când am băut la Insulă am fost mai ”nebună” și de asta a zis Maria ”Tu nu mai bei”, nu pentru că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă. Nu sunt însărcinată. Vă dați seama că atunci când o să fiu o se vadă. Momentan nu sunt.”, a spus Bianca Dan pe TikTok.

Unde au urmărit concurenții finala Insula Iubirii. Surpriză: cu cine a apărut Marian Grozavu la terasă

Surpriză în marea finală Insula Iubirii 2025 | Cine a plecat acasă cu iubita și cine cu ispita!

