Bianca, iubita lui Marian Grozavu, însărcinată după Insula Iubirii? „La finală am zis că nu mai beau”

După ce a fost subiectul mai multor speculații referitoare la faptul că ar fi gravidă, Bianca Dan, fosta concurentă de la Insula iubirii, a dat cărțile pe față și a vorbit despre acest subiect delicat. De la ce a pornit totul, de fapt? Iubita lui Marian Grozavu nu s-a ferit să spună adevărul.

Este sau nu Bianca Dan gravidă?

După cele 21 de zile petrecute în Thailanda, Bianca Dan a fost la un pas să se despartă de Marian Grozavu, însă situația dintre cei doi s-a redresat rapid, chiar după terminarea bonfire-ului final. Cei doi au plecat împreună acasă și în prezent formează un cuplu.

Zvonurile conform căroră Bianca ar fi gravidă au pornit după marea finală a emisiunii – care a fost difuzată miercuri, 3 septembrie. O parte dintre concurenți s-au adunat într-un local din centrul Capitalei (vezi AICI imagini), acolo unde au vizionat și rememorat ultimele ore petecute în Thailanda.

În timp ce urmăreau marea finală, încercând să facă referire la momentele de pe Insula în care iubita lui a consumat alcool și ”și-a cam făcut de cap”, Marian Grozavu a făcut o glumă la adresa Biancăi și i-a spus ”Tu nu mai bei!”. Ei bine, fanii și telespectatorii s-au dus rapid cu gândul că tinerei i s-ar fi ”interzis” să bea pe motiv că ar fi însărcinată. În timpul unui live pe TikTok, Bianca a pus capăt speculațiilor și a dezvăluit că nu este gravidă și că toată nebuni a pornit de la o simplă glumă.

”Să răspund și la întrebarea asta (n.r dacă este însărcinată). Nu, nu sunt însărcinată. Chestia asta a plecat din finala emisiunii. În seara respectivă am făcut o glumă, pentru că atunci când am băut la Insulă am fost mai ”nebună” și de asta a zis Maria ”Tu nu mai bei”, nu pentru că aș fi însărcinată, ci pur și simplu a făcut o glumă. Nu sunt însărcinată. Vă dați seama că atunci când o să fiu o se vadă. Momentan nu sunt.”, a spus Bianca Dan pe TikTok.

