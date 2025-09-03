Unde au urmărit concurenții finala Insula Iubirii. Surpriză: cu cine a apărut Marian Grozavu la terasă

Marea finală a sezonului 9 din „Insula Iubirii” nu se trăiește doar pe micile ecrane, ci și în locațiile de top din București, unde concurenți și ispite din sezoanele trecute s-au adunat pentru a urmări împreună deznodământul celui mai intens experiment al relațiilor. Unde s-au întâlnit în Capitală! Aflați totul de pe CANCAN.RO, în exclusivitate!

Atmosfera din București este una efervescentă odată cu difuzarea marii finale a sezonului 9 din „Insula Iubirii”. Foști concurenți ai emisiunii și ispite din sezoanele trecute au ales să trăiască emoțiile ultimului episod alături de public, în locații emblematice din Capitală.

Ce locații au ales pentru a vedea finala Insula Iubirii

La Freddo Garden, atmosfera s-a încins odată cu sosirea concurenților Marian Grozavu și George Vornicu, care au ales să urmărească finalul emisiunii în această locație de top. Aparițiile lor au stârnit interesul fanilor și au completat tabloul unei seri încărcate de emoții și suspans.

„Să vedem cine mai vine. În seara asta se lasă cu flăcări. Să vedem deznodământul incendiar. Deocamdată sunt cu George. Isabel o să fie pentru prima dată în România. O să fie Claudiu și cu Isabel. Ea a fost cea mai favorizată în timpul emisiunii. Mai avem și câteva surprize. Vom face și o petrecere”, a spus Marian Grozavu, după ce a ajuns în Centrul Vechi al Capitalei.

În același timp, la Berăria H, printre cei prezenți s-au numărat ispita Anamaria Vaida și Claudiu Drăgoță, cuplul care s-a format la câteva luni după încheierea sezonului 8. Tot acolo, Ema și Răzvan, alături de ispita Maria Tebieș, au venit să urmărească împreună momentele tensionate din finala acestui sezon. De asemenea, ispita Teo și Oana Monea au atras atenția la prezentarea ispitelor fiind în centrul tuturor privirilor.

