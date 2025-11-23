Acasă » Știri » Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a pățit fosta concurentă de la Insula Iubirii

De: Irina Maria Daniela 23/11/2025 | 21:22
Sursa foto: captură YouTube
După lovitura dură de imagine pe care a primit-o după ce a participat la Insula Iubirii, se pare că Ella Vișan tot ia bobârnace de la viață. L-a înșelat pe Andrei Lemnaru cu ispita Teo și a primit mega-hate de la români, iar acum blonda nu prea pare să mai aibă noroc. A rămas fără jobul de la TV, a fost jefuită și acum este amenințată constant. Află mai multe detalii în rândurile următoare.

Viața după Insula Iubirii nu a fost ușoară pentru Ella Vișan! Blonda care a renunțat la logodna și planurile de nuntă cu Andrei Lemnaru are parte de hate constant în viața ei. Se pare că, deși emisiunea din Thailanda s-a terminat de câteva luni, publicul din România nu îi dă pace. Blondina s-a săturat și a decis să ia acțiuni legale împotriva haterilor care o amenință.

Ella Vișan, out de la Antena Stars

În tot acest timp, fosta iubită a lui Andrei Lemnaru a rămas și fără jobul de la Antena Stars, minune care a durat mai puțin de o lună, iar CANCAN.ro a aflat că blondina nu a fost pe placul șefilor! Fosta concurentă apărea într-una din emisiunile lor, colaborare pe care chiar ea o anunțase cu surle și trâmbițe în mediul online.

„Da, este adevărat: nu mai lucrez la Antena Stars. Și nu, nu îmi este rușine să recunosc. Eu am două specializări la bază, psihologie și marketing, și, sincer, ele nu m-au ajutat să cresc în televiziune. Nu mă ascund cu asta. Televiziunea este o industrie nouă, sensibilă, care are reguli bine definite, iar eu am prea mult respect pentru oamenii care își dedică viața acestui domeniu. Nu era fair să țin un loc ocupat care poate aparține cuiva care chiar se pregătește, studiază și depune efort pentru a fi jurnalist cu adevărat. Dar m-am bucurat de această experiență și de oportunitatea de învăța lucruri noi. Și le mulțumesc pentru șansa oferită!”, a motivat Ella Vișan dispariția ei de pe sticlă.

Ella Vișan, înjurată la greu de publicul din România

Dar cum problemele se țin scai de Ella Vișan, fosta concurentă a luat o decizie radicală: a dispărut din online. Evident, doar pentru o scurtă perioadă, căci ce s-ar face fără internet?! Ella Vișan a explicat că a luat decizia pentru ca cineva să îi monitorizeze conturile de pe rețelele de socializare în urma tuturor injuriilor și amenințărilor pe care le primește.

”Vreau să vă mulțumesc pentru sutele de mesaje în ceea ce privește inactivitatea mea din social media. Sunt bine, mulțumesc. Motivul este job-ul. Tot timpul am pus munca pe primul loc în viața mea și asta fac și acum. În cazul în care nu voi mai fi atât de promptă pe Instagram, este pentru că există cineva care îmi va administra toate conturile de social media.

Conturile mele sunt supravegheate, se repostează și mi se preiau toate postările pentru a fi redistribuite într-un mod destul de ofensator și cineva trebuie să fie mai atent la aceste aspecte, iar eu recunosc că nu am timpul necesar”, a spus Ella Vișan.

Ella Vișan, jeguită: a rămas fără telefonul mobil

La scurt timp de la acest mesaj, blonda a fost jefuită! Fosta concurentă de la Insula Iubirii a rămas fără telefon, lucru care a supărat-o foarte tare. Din cauza aceasta nu a putut plăti cu cardul, căci măsura de securitate era pe aplicația mobilă de pe telefon. Așa că Ella Vișan le-a spus fanilor ei, printr-un story pe Instagram, că a fost nevoită să își cumpere țigări pe datorie!

„Păr nu am, telefonul nu am, prietenă nu am (a plecat în holiday fără mine) și am și răcit”, a postat Ella Vișan dumincă seara, pe Instagram.

